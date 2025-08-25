НОВОСТИОбщество

Выдача ипотеки на Алтае резко "рванула вверх", при этом сумма займа выросла немного

За месяц количество ипотечных кредитов в крае выросло на 37%, объем выданных средств – на 43%, а средний чек – на 4%

25 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Семья, переезд / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Семья, переезд / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему ипотечного кредитования в июле 2025 года, при этом динамика по отношению к июню выросла как по количеству займов, так и по среднему чеку, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Регион в рейтинге занял 24-е место. В июне 2025 года в крае выдали 909 ипотечных кредитов на 2,81 млрд рублей, а в июле – 1248 на 4,03 млрд рублей.

«В июне жители Алтайского края брали на ипотеку в среднем 3,1 млн рублей на 233 месяца, а в июле – 3,23 млн рублей на 243 месяца», – говорится в исследовании.

За месяц количество ипотечных кредитов в крае выросло на 37%, объем выданных средств – на 43%, а средний чек – на 4%.

Всего в России за семь месяцев 2025 года выдано 425,75 тыс. кредитов на жилье на 1,84 трлн рублей, в среднем за месяц – на 262,63 млрд руб.

Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в июле жителям Москвы – в среднем 6,77 млн рублей, Московской области – 5,83 млн рублей и Санкт-Петербурга – 5,61 млн рублей.

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в июле зафиксирован в Крыму и Севастополе – 302 месяца (более 25 лет), самый короткий – в Республике Алтай (199 месяцев, или более 16 лет).

Ранее amic.ru рассказал, почему "дорогая ипотека" для жителей Алтайского края может стать дешевле.

 

Алтайский край рейтинги кредит

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

16:53:15 25-08-2025

Отложенные покупки.
Про это писали, что как только немного снизят % по ипотеке, хлынет поток покупателей. Люди на вкладах накопили. Покупку квартиры нет смысла откладывать. Сейчас аренда 2/3 от платежа за ипотеку . Да и выбор квартир колоссальный!
САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:26:30 25-08-2025

Гость (16:53:15 25-08-2025) Отложенные покупки.Про это писали, что как только немног... Выбор квартир где? Новостроек в Барнауле практически нет сейчас. У той же жилищки, у которой пять лет назад было множество объектов, сейчас в несколько раз меньше на этапе строительства. Бросились покупать квартиры по ипотеке 18процентов? Даже не стали ждать дальнейшего снижения? Ну да ну да. Верим.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:37 25-08-2025

Гость (17:26:30 25-08-2025) Выбор квартир где? Новостроек в Барнауле практически нет сей... Мы так ну О-О-О Чень долго ждали снижения по ипотеке. Сейчас ругаем себя за такую нерешительность. Вы уверены, что будет снижение? Нас друзья уговаривали подождать, пока цены в два раза не подскочили на квартиры. Кого винить?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:30 25-08-2025

Гость (19:04:37 25-08-2025) Кого винить?
Бабку с дедкой, что они внуку/внучке хату не оставили в наследство. Ну и с такими "друзьями" лучше не общаться. Они все равно ничего в экономике не понимают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:07:44 25-08-2025

Гость (19:04:37 25-08-2025) Мы так ну О-О-О Чень долго ждали снижения по ипотеке. Сейчас... Себя. Ждите ещё.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:43:43 25-08-2025

Гость (16:53:15 25-08-2025) Отложенные покупки.Про это писали, что как только немног... хорошая попытка, но нет ))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:42:42 25-08-2025

это нищие сельские жители из Горного и районов (с их слов) покупают квартирки своим поступившим в ВУЗы дитяткам. так каждый год происходит в августе- октябре. непонятно почему это кого- то удивляет. пс. недайбох таких соседей, если честно. вырвавшись на свободу, эти детки оотопыриваются нешуточно, как правило.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:11:31 25-08-2025

Люди стали больше плодить долгов.
Ипотека преподносится как что-то хорошее.
Наберайте больше долгов.
Покупайте по тройной цене.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:11:04 26-08-2025

Олег (20:11:31 25-08-2025) Люди стали больше плодить долгов.Ипотека преподносится к... не покупайте ничего. Сидите у родителей не шее, не женитесь, не планируйте детей, не живите - сразу ползите в сторону Черницкого.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:41:29 26-08-2025

студенты с мамками прибыли и покупают

  -3 Нравится
Ответить
