За месяц количество ипотечных кредитов в крае выросло на 37%, объем выданных средств – на 43%, а средний чек – на 4%

25 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Семья, переезд / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему ипотечного кредитования в июле 2025 года, при этом динамика по отношению к июню выросла как по количеству займов, так и по среднему чеку, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Регион в рейтинге занял 24-е место. В июне 2025 года в крае выдали 909 ипотечных кредитов на 2,81 млрд рублей, а в июле – 1248 на 4,03 млрд рублей.

«В июне жители Алтайского края брали на ипотеку в среднем 3,1 млн рублей на 233 месяца, а в июле – 3,23 млн рублей на 243 месяца», – говорится в исследовании.

За месяц количество ипотечных кредитов в крае выросло на 37%, объем выданных средств – на 43%, а средний чек – на 4%.

Всего в России за семь месяцев 2025 года выдано 425,75 тыс. кредитов на жилье на 1,84 трлн рублей, в среднем за месяц – на 262,63 млрд руб.

Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в июле жителям Москвы – в среднем 6,77 млн рублей, Московской области – 5,83 млн рублей и Санкт-Петербурга – 5,61 млн рублей.

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в июле зафиксирован в Крыму и Севастополе – 302 месяца (более 25 лет), самый короткий – в Республике Алтай (199 месяцев, или более 16 лет).

Ранее amic.ru рассказал, почему "дорогая ипотека" для жителей Алтайского края может стать дешевле.