Выдача ипотеки на Алтае резко "рванула вверх", при этом сумма займа выросла немного
За месяц количество ипотечных кредитов в крае выросло на 37%, объем выданных средств – на 43%, а средний чек – на 4%
25 августа 2025, 16:40, ИА Амител
Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему ипотечного кредитования в июле 2025 года, при этом динамика по отношению к июню выросла как по количеству займов, так и по среднему чеку, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Регион в рейтинге занял 24-е место. В июне 2025 года в крае выдали 909 ипотечных кредитов на 2,81 млрд рублей, а в июле – 1248 на 4,03 млрд рублей.
«В июне жители Алтайского края брали на ипотеку в среднем 3,1 млн рублей на 233 месяца, а в июле – 3,23 млн рублей на 243 месяца», – говорится в исследовании.
За месяц количество ипотечных кредитов в крае выросло на 37%, объем выданных средств – на 43%, а средний чек – на 4%.
Всего в России за семь месяцев 2025 года выдано 425,75 тыс. кредитов на жилье на 1,84 трлн рублей, в среднем за месяц – на 262,63 млрд руб.
Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в июле жителям Москвы – в среднем 6,77 млн рублей, Московской области – 5,83 млн рублей и Санкт-Петербурга – 5,61 млн рублей.
Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в июле зафиксирован в Крыму и Севастополе – 302 месяца (более 25 лет), самый короткий – в Республике Алтай (199 месяцев, или более 16 лет).
Ранее amic.ru рассказал, почему "дорогая ипотека" для жителей Алтайского края может стать дешевле.
16:53:15 25-08-2025
Отложенные покупки.
Про это писали, что как только немного снизят % по ипотеке, хлынет поток покупателей. Люди на вкладах накопили. Покупку квартиры нет смысла откладывать. Сейчас аренда 2/3 от платежа за ипотеку . Да и выбор квартир колоссальный!
САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ!
17:26:30 25-08-2025
Гость (16:53:15 25-08-2025) Отложенные покупки.Про это писали, что как только немног... Выбор квартир где? Новостроек в Барнауле практически нет сейчас. У той же жилищки, у которой пять лет назад было множество объектов, сейчас в несколько раз меньше на этапе строительства. Бросились покупать квартиры по ипотеке 18процентов? Даже не стали ждать дальнейшего снижения? Ну да ну да. Верим.
19:04:37 25-08-2025
Гость (17:26:30 25-08-2025) Выбор квартир где? Новостроек в Барнауле практически нет сей... Мы так ну О-О-О Чень долго ждали снижения по ипотеке. Сейчас ругаем себя за такую нерешительность. Вы уверены, что будет снижение? Нас друзья уговаривали подождать, пока цены в два раза не подскочили на квартиры. Кого винить?
19:52:30 25-08-2025
Гость (19:04:37 25-08-2025) Кого винить?
Бабку с дедкой, что они внуку/внучке хату не оставили в наследство. Ну и с такими "друзьями" лучше не общаться. Они все равно ничего в экономике не понимают.
20:07:44 25-08-2025
Гость (19:04:37 25-08-2025) Мы так ну О-О-О Чень долго ждали снижения по ипотеке. Сейчас... Себя. Ждите ещё.
17:43:43 25-08-2025
Гость (16:53:15 25-08-2025) Отложенные покупки.Про это писали, что как только немног... хорошая попытка, но нет ))
17:42:42 25-08-2025
это нищие сельские жители из Горного и районов (с их слов) покупают квартирки своим поступившим в ВУЗы дитяткам. так каждый год происходит в августе- октябре. непонятно почему это кого- то удивляет. пс. недайбох таких соседей, если честно. вырвавшись на свободу, эти детки оотопыриваются нешуточно, как правило.
20:11:31 25-08-2025
Люди стали больше плодить долгов.
Ипотека преподносится как что-то хорошее.
Наберайте больше долгов.
Покупайте по тройной цене.
06:11:04 26-08-2025
Олег (20:11:31 25-08-2025) Люди стали больше плодить долгов.Ипотека преподносится к... не покупайте ничего. Сидите у родителей не шее, не женитесь, не планируйте детей, не живите - сразу ползите в сторону Черницкого.
00:41:29 26-08-2025
студенты с мамками прибыли и покупают