Выкапывающий трупы детей маньяк из Нижнего Новгорода объяснил свои мотивы

По словам содержащегося в лечебнице маньяка, в свое время он хотел дочку, и трупы воспринимал как своих детей

20 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Сети появились кадры интервью известного "нижегородского кукольника" Анатолия Москвина. Он известен тем, что выкапывал трупы детей на кладбищах и делал из них кукол. Кадры видеосъемки публикует Telegram-канал Shot.

Запись была сделана другим пациентом психиатрической лечебницы – единственным товарищем и соседом Москвина. Около года назад на этом видео еще энергичный Москвин в больничной палате сообщил своему другу, что "оступился в жизни, поскольку страстно желал дочь". Именно поэтому он начал извлекать тела маленьких девочек из могил и доставлять их в свою квартиру. Маньяк воспринимал мумифицированные тела как своих детей, общался с ними и занимался "воспитанием".

Согласно Shot, за минувший год состояние страдающего шизофренией Москвина серьезно ухудшилось. В настоящий момент душевнобольной практически утратил способность передвигаться, его речь стала медленной и невнятной. В связи с этим в скором времени его принудительное лечение будет завершено, и он будет переведен на амбулаторное – в психоневрологический интернат. Если кто-либо из родственников Москвина выразит согласие стать его опекуном, то кукольнику-маньяку будет позволено покидать территорию в сопровождении.