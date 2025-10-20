Выкапывающий трупы детей маньяк из Нижнего Новгорода объяснил свои мотивы
По словам содержащегося в лечебнице маньяка, в свое время он хотел дочку, и трупы воспринимал как своих детей
20 октября 2025, 14:25, ИА Амител
В Сети появились кадры интервью известного "нижегородского кукольника" Анатолия Москвина. Он известен тем, что выкапывал трупы детей на кладбищах и делал из них кукол. Кадры видеосъемки публикует Telegram-канал Shot.
Запись была сделана другим пациентом психиатрической лечебницы – единственным товарищем и соседом Москвина. Около года назад на этом видео еще энергичный Москвин в больничной палате сообщил своему другу, что "оступился в жизни, поскольку страстно желал дочь". Именно поэтому он начал извлекать тела маленьких девочек из могил и доставлять их в свою квартиру. Маньяк воспринимал мумифицированные тела как своих детей, общался с ними и занимался "воспитанием".
Согласно Shot, за минувший год состояние страдающего шизофренией Москвина серьезно ухудшилось. В настоящий момент душевнобольной практически утратил способность передвигаться, его речь стала медленной и невнятной. В связи с этим в скором времени его принудительное лечение будет завершено, и он будет переведен на амбулаторное – в психоневрологический интернат. Если кто-либо из родственников Москвина выразит согласие стать его опекуном, то кукольнику-маньяку будет позволено покидать территорию в сопровождении.
15:01:39 20-10-2025
Напичкали препаратами...
15:09:36 20-10-2025
Кадры видеосъемки публикует Telegram-канал Shot (ссылка типа). не знаю, для кого что публикует, но пишется, что фигвам - не участник чата, вот и весь сказ
19:56:09 20-10-2025
Москвин не маньяк. Посмотрите разборы психиатров, они популярно объясняют разницу. А Москвина жаль, если честно. Очень умный и образованный человек, одинокий, несчастный, которого погубила болезнь.
пс. хейтеры, фас
19:32:10 21-10-2025
Элен без ребят (19:56:09 20-10-2025) Москвин не маньяк. Посмотрите разборы психиатров, они популя... Умный и образованный человек не станет осквернять могилы и выкапывать трупы для различных целей.
Ещё не известно что он с ними делал, педофилы даже до такого не додумаются.
И как он не крякнул от запаха, это же такая вонища, а какого родителям тех умерших детей.
И потом что мешало просто пойти в детский дом и взять себе живую девочку, глядишь и в дурку бы не попал и воспитанием бы занимался.
20:13:41 20-10-2025
Долиберальничали со своей добровольной психиатрией. 🤦 Сколько психбольных ходит вокруг! Неужели не понятно, что сами они лечится не пойдут🤷