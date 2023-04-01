Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Из троих пострадавших, которых госпитализировали ранее, врачи уже выписывают двоих

01 апреля 2023, 18:24, ИА Амител

Фото: "Инцидент Новосибирск"

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области выросло до 11, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших, трое из которых были госпитализированы. В аварии, помимо автобуса с 47-ю людьми, также участвовала легковушка, водитель которой погиб.

"В Ордынскую ЦРБ доставлены ещё трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих – они в состоянии средней степени тяжести", – рассказали в ведомстве.

При этом из троих ранее госпитализированных пострадавших врачи уже выписывают двоих, в том числе ребёнка. В стационаре ЦРБ остаются трое раненых.