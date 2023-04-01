Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области
Из троих пострадавших, которых госпитализировали ранее, врачи уже выписывают двоих
01 апреля 2023, 18:24, ИА Амител
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области выросло до 11, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших, трое из которых были госпитализированы. В аварии, помимо автобуса с 47-ю людьми, также участвовала легковушка, водитель которой погиб.
"В Ордынскую ЦРБ доставлены ещё трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих – они в состоянии средней степени тяжести", – рассказали в ведомстве.
При этом из троих ранее госпитализированных пострадавших врачи уже выписывают двоих, в том числе ребёнка. В стационаре ЦРБ остаются трое раненых.
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