До +23 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 сентября

Тёплая и сухая погода установится в Алтайском крае в понедельник, 19 сентября.

Как следует из прогноза регионального Гидрометцентра, по краю днём температура воздуха составит +18...+23 градуса. В Барнауле термометры покажут +19...+21 градус.

Осадков сегодня не ожидается. Ветер подует северо-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами по региону при этом будут порывы до 13 м/с.