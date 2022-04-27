До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае 28 апреля

Днём 28 апреля температура в Алтайском крае поднимется до +27 градусов, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, такой отметки термометры достигнут по юго-западу региона, в целом по краю они покажут +17...+22 градуса, а в Барнауле ожидается +19...+21 градус.

Осадков при этом не будет. Ветер слабый, юго-западный, 2-7 метров в секунду. Местами однако возможны порывы до 12 метров в секунду.