До +32 градусов. О погоде в Алтайском крае 26 июля

Воздух местами по западу Алтайского края днём 26 июля прогреется до +32 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадков не ожидается.

В целом по краю температура составит от +22 до +27 градусов. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с.