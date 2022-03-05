До +8 градусов днём и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 6 марта

Утром в Алтайском крае температура составит -3...-8 градусов, по востоку местами -10...-15°С. Днём воздух прогреется до +3...+8°С. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, метели, гололёдные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, утром 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Днём ветер ускорится до 11-16 м/с, местами порывы до 24 м/с.

В Барнауле утром температура составит -6...-8 градусов, днём потеплеет до +3...+5°С. В начале дня небольшой мокрый снег с дождём. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный: утром — до 5-10 м/с, днём — 11-16 м/с.