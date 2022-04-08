До +9 градусов и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 9 апреля

В Алтайском крае 9 апреля дневная температура составит около +4...+9 градусов. При этом местами по востоку ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а утром — сильная гололедица. Ветер подует северо-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +4...+6 градусов. В конце дня возможен небольшой мокрый снег. Скорость северо-западного ветра будет достигать 8-13 метров в секунду, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.