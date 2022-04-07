Дождь, местами с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 8 апреля

В южных районах Алтайского края ожидается дождь, утром — с мокрым снегом. Как сообщает региональный Гидрометцентр, возможны гололедные явления в виде налипания мокрого снега, а на дорогах местами сильная гололедица.

Дневная температура ожидается на уровне от +7 до +12 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с

В Барнауле ожидается от +7 до +9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с.