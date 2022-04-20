Дожди и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 21 апреля

Дожди ожидаются в Алтайском крае днём 21 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами возможны порывы ветра до 12 м/с.

В целом по краю синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов. На большей части территории региона дожди, по югу и в предгорьях сильные дожди. Ветер западный, 2-7 м/с.

В Барнауле воздух прогреется от +9 до +11 градусов. Возможен дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.