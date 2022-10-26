Неблагоприятные условия. О погоде в Алтайском крае 27 октября

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае днём 27 октября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей части края ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, а по северо-западу — с мокрым снегом.

Температура от +6 до +11 градусов, по юго-востоку — до +16 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле ожидается от +8 до +10 градусов. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.