Неблагоприятные условия. О погоде в Алтайском крае 27 октября
Днём на большей части региона ожидаются дожди, местами — с мокрым снегом и сильным ветром
27 октября 2022, 06:01
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае днём 27 октября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей части края ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, а по северо-западу — с мокрым снегом.
Температура от +6 до +11 градусов, по юго-востоку — до +16 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.
В Барнауле ожидается от +8 до +10 градусов. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.
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