Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 20 августа

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае 20 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, возможны грозы, при которых ливень усилится.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.