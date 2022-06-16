Вся земля белая. Поселок на Алтае засыпало крупным градом
16 июня райцентре Поспелиха выпал крупный град, жители жалуются, что побило часть урожая
16 июня 2022, 18:05
«Ничего себе! Вся земля белая», — удивляется автор видео из Поспелихи, опубликованном в сообществе «Инцидент Рубцовск». На кадрах видно, как в селе идет сильный ливень с градом.
На 16 июня синоптики прогнозировали в отдельных районах Алтайского крае дожди с грозами и дневной температурой от +21 до +26 градусов.
На конец июня синоптики обещают резкое похолодание на Алтае. Он придет 27 числа, по данным специалистов, если 26 июня в Рубцовске ожидается до +32 градусов, то на следующий день будет обвал температуры сразу до +17, пишет primpress.ru.
Напомним, что в начале июня на Алтае шел снег.
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