"Я был пьян". Грозившийся отправить на СВО охранника клуба барнаулец извинился на камеру

В комментариях отмечают, что простых извинений недостаточно

22 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Мужчина из Барнаула, попавший на видео, где он угрожал отправить оппонентов на СВО и называл влиятельного "дядю", записал извинение. На камеру он объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии сильного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

О том, кто именно этот "могучий дядя", герой ролика так и не сообщил. Ситуация вызвала широкий резонанс. Видео быстро разошлось по соцсетям.

В комментариях к ролику пользователи отмечают, что простых извинений недостаточно, чтобы сгладить произошедшее. Многие уверены, что такие угрозы не могут быть оправданы алкогольным опьянением и должны иметь последствия.