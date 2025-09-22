"Я был пьян". Грозившийся отправить на СВО охранника клуба барнаулец извинился на камеру
В комментариях отмечают, что простых извинений недостаточно
22 сентября 2025, 09:15, ИА Амител
Мужчина из Барнаула, попавший на видео, где он угрожал отправить оппонентов на СВО и называл влиятельного "дядю", записал извинение. На камеру он объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии сильного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
О том, кто именно этот "могучий дядя", герой ролика так и не сообщил. Ситуация вызвала широкий резонанс. Видео быстро разошлось по соцсетям.
В комментариях к ролику пользователи отмечают, что простых извинений недостаточно, чтобы сгладить произошедшее. Многие уверены, что такие угрозы не могут быть оправданы алкогольным опьянением и должны иметь последствия.
09:23:34 22-09-2025
что за мода пошла на эти извинения.
можно петушить, а когда взяли за жабры, и все что требуется это просто напросто извиниться
09:23:43 22-09-2025
Давайте уже про дядю
09:26:01 22-09-2025
Гость (09:23:43 22-09-2025) Давайте уже про дядю ... охранники как узнали - сами убёжали на СВО. скоро закончится.
09:36:32 22-09-2025
Гость (09:23:43 22-09-2025) Давайте уже про дядю ... Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог.
Ну дальше сами знаете.
09:24:39 22-09-2025
Тоже мне,.. дядя... Вы еще мою двоюродную бабку не знаете из Пензы!
09:28:49 22-09-2025
Кто его дядя? В этом же суть истории! Там дядя явно имеет в биографии поводы для отсидки, раз пьяный племянник этим кичился.
15:49:18 22-09-2025
кто его дядя? (09:28:49 22-09-2025) Кто его дядя? В этом же суть истории! Там дядя явно имеет в ... Прямо какое-то безумие, а не комментарии! Люди, вы правда верите, что у нас в крае могут просто так отловить кого угодно на улице по воле какого-то дяди и отправить на СВО? Ну, бред же! Насмотрелись окраинских роликов и переносите их реалии на российскую почву!
09:38:42 22-09-2025
Страшны слова в алкогольном угаре, а ведь то что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Значит есть вседозволенность и есть дядя всесильный и двухсотых не счесть, погосты ломятся.
09:48:28 22-09-2025
А мне больше всего росгвардейцы понравились! Какие они смелые и уверенные в себе, когда надо со старушками или малолетками биться, и какие сразу стали толерантные и миролюбивые перед отморозком со страшным дядей. Как говорится, у нас все перед законом равны...
09:52:14 22-09-2025
А может"дядя" уже кого то отправлял? "Имя, сестра, назови мне его имя?"
10:16:49 22-09-2025
Противно. Даже извиняется под диктовку. Становишься пьяный дураком - не пей раз не контролируешь себя.
10:24:20 22-09-2025
Так он и сейчас бухой :)
10:27:33 22-09-2025
Дядя!
Если не трус - отпишись в комментах кто ты и кем работаешь!
И ты там больше не будешь работать!
10:38:49 22-09-2025
Гость (10:27:33 22-09-2025) Дядя! Если не трус - отпишись в комментах кто ты и кем р... вы захотели на СВО? кто мешает самостоятельно?
11:09:34 22-09-2025
Гость (10:27:33 22-09-2025) Дядя! Если не трус - отпишись в комментах кто ты и кем р... Не волнуйтесь, тётя. дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино.
10:40:31 22-09-2025
Нужно расследование о старых конфликтах этого человека, о том как сложилась судьба тех с конфликтовал. Кто и на каких основаниях их мобилизовал. Не передавались ли дальше указания об обнулении избранных. И не слушать оправдания что это случайно так вышло. Его пьяные самоизобличающие слова очень серьезны.
10:49:30 22-09-2025
Слова под диктовку, которые ничего не стоят. Он еще не отошел, стоит бухой и скорее всего ничего не понимает.
11:24:10 22-09-2025
Для искупления вины этого щенка самого надо отправить на СВО. Пусть там свою удаль и смелость проявляет.
12:17:14 22-09-2025
Гость (11:24:10 22-09-2025) Для искупления вины этого щенка самого надо отправить на СВО... Такое г..но на СВО не нужно, только позорить наших пацанов там будет
11:44:44 22-09-2025
Спасибо что сдал коррумпированного дядю.
Сигнал всеми услышан.
11:47:12 22-09-2025
Чо-то результаты работы пропаганды в обществе нулевые.
12:34:15 22-09-2025
Был пьяный. И что дальше? Это всё списывает? Алкогольное опьянение не лучшим образом отражается при подсчете всех отягчающих и смягчающих - это к сведению.
14:28:27 22-09-2025
И ведь из какой-то дырки он вылез. Круглолицый, откормленный, гладенький. Билет ему в один конец нужен. Иначе наплодит таких же "патриотов". Что же стало с обществом? Людей днем с огнем не найти.
14:58:38 22-09-2025
бессовестная свинья, там и родня вся такая же, судя по его браваде!!
15:14:15 22-09-2025
Читаю комментарии. Прямо все посты, как под копирку.
Ранее писали, что охранники вывели компанию подвыпивших посетителей и вызвали наряд. А почему сразу не вызвали? И непонятно, как именно "выводили" из заведения. Видимо, с применением физической силы. Похоже, у охранников рыльце в пушку. Вот и решили перевести стрелки на парня, поскольку сами тоже виноваты.
17:53:18 22-09-2025
Хотелось бы услышать и точку зрения дяди. Возможно , он в качестве воспитательных мер к племяннику , что-то предложит... Или просто извинения будут плевком в патриотическое движение , во все властные правоохранительные структуры. За пластиковый стаканчик, брошенный в росгвардию -человек получил реальный срок, а тут прямая угроза расправы. И почему молчат наши депутаты, прокурор, губернатор.
19:14:31 22-09-2025
Гость (17:53:18 22-09-2025) Хотелось бы услышать и точку зрения дяди. Возможно , он в ка... Вы в своем уме? Вы серьёзно считаете, что отправление на СВО - это расправа? Вы не общались с участниками спецоперации, с нашими военными, которые защищают Русский Мир? Или вы их не считаете патриотами? А патриотическое движение - это исключительно вы, сидящая в Барнауле за клавиатурой?
16:42:10 23-09-2025
Гость (19:14:31 22-09-2025) Вы в своем уме? Вы серьёзно считаете, что отправление на С... С точки зрения закона угроза жизни и здоровью — это выраженное в различных формах намерение причинить физический вред человеку или его близким.
Такое намерение квалифицируют как преступное, если угроза:
Реальная — есть основания, что ее осуществят. Об этом говорят мотив, сопутствующие обстоятельства, отношения сторон.
Конкретная — содержит четкий посыл навредить, а не абстрактное недовольство.
Действенная — угрожающий демонстрирует физическое превосходство, оружие, предметы, способные навредить.
За такие общественно опасные деяния наказывают по статье 119 УК РФ
УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, -
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
2. То же деяние, совершенное:
а) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет