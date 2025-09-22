НОВОСТИПроисшествия

"Я был пьян". Грозившийся отправить на СВО охранника клуба барнаулец извинился на камеру

В комментариях отмечают, что простых извинений недостаточно

22 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Мужчина из Барнаула, попавший на видео, где он угрожал отправить оппонентов на СВО и называл влиятельного "дядю", записал извинение. На камеру он объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии сильного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

О том, кто именно этот "могучий дядя", герой ролика так и не сообщил. Ситуация вызвала широкий резонанс. Видео быстро разошлось по соцсетям.

В комментариях к ролику пользователи отмечают, что простых извинений недостаточно, чтобы сгладить произошедшее. Многие уверены, что такие угрозы не могут быть оправданы алкогольным опьянением и должны иметь последствия.

Фонд

Не одни. Как помогают участникам СВО и их семьям в Алтайском крае

Сейчас власти оказывают поддержку участникам СВО и их семьям по разным направлениям — от денежных выплат и поиска работы до решения бытовых вопросов
НОВОСТИОбщество

Барнаул СВО алкоголь

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

09:23:34 22-09-2025

что за мода пошла на эти извинения.
можно петушить, а когда взяли за жабры, и все что требуется это просто напросто извиниться

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:43 22-09-2025

Давайте уже про дядю

  61 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:26:01 22-09-2025

Гость (09:23:43 22-09-2025) Давайте уже про дядю ... охранники как узнали - сами убёжали на СВО. скоро закончится.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:32 22-09-2025

Гость (09:23:43 22-09-2025) Давайте уже про дядю ... Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог.
Ну дальше сами знаете.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:39 22-09-2025

Тоже мне,.. дядя... Вы еще мою двоюродную бабку не знаете из Пензы!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
кто его дядя?

09:28:49 22-09-2025

Кто его дядя? В этом же суть истории! Там дядя явно имеет в биографии поводы для отсидки, раз пьяный племянник этим кичился.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:18 22-09-2025

кто его дядя? (09:28:49 22-09-2025) Кто его дядя? В этом же суть истории! Там дядя явно имеет в ... Прямо какое-то безумие, а не комментарии! Люди, вы правда верите, что у нас в крае могут просто так отловить кого угодно на улице по воле какого-то дяди и отправить на СВО? Ну, бред же! Насмотрелись окраинских роликов и переносите их реалии на российскую почву!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:42 22-09-2025

Страшны слова в алкогольном угаре, а ведь то что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Значит есть вседозволенность и есть дядя всесильный и двухсотых не счесть, погосты ломятся.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:28 22-09-2025

А мне больше всего росгвардейцы понравились! Какие они смелые и уверенные в себе, когда надо со старушками или малолетками биться, и какие сразу стали толерантные и миролюбивые перед отморозком со страшным дядей. Как говорится, у нас все перед законом равны...

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Читатель

09:52:14 22-09-2025

А может"дядя" уже кого то отправлял? "Имя, сестра, назови мне его имя?"

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:49 22-09-2025

Противно. Даже извиняется под диктовку. Становишься пьяный дураком - не пей раз не контролируешь себя.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:20 22-09-2025

Так он и сейчас бухой :)

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:33 22-09-2025

Дядя!
Если не трус - отпишись в комментах кто ты и кем работаешь!
И ты там больше не будешь работать!

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:38:49 22-09-2025

Гость (10:27:33 22-09-2025) Дядя! Если не трус - отпишись в комментах кто ты и кем р... вы захотели на СВО? кто мешает самостоятельно?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:34 22-09-2025

Гость (10:27:33 22-09-2025) Дядя! Если не трус - отпишись в комментах кто ты и кем р... Не волнуйтесь, тётя. дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:31 22-09-2025

Нужно расследование о старых конфликтах этого человека, о том как сложилась судьба тех с конфликтовал. Кто и на каких основаниях их мобилизовал. Не передавались ли дальше указания об обнулении избранных. И не слушать оправдания что это случайно так вышло. Его пьяные самоизобличающие слова очень серьезны.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:30 22-09-2025

Слова под диктовку, которые ничего не стоят. Он еще не отошел, стоит бухой и скорее всего ничего не понимает.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:10 22-09-2025

Для искупления вины этого щенка самого надо отправить на СВО. Пусть там свою удаль и смелость проявляет.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:14 22-09-2025

Гость (11:24:10 22-09-2025) Для искупления вины этого щенка самого надо отправить на СВО... Такое г..но на СВО не нужно, только позорить наших пацанов там будет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:44 22-09-2025

Спасибо что сдал коррумпированного дядю.
Сигнал всеми услышан.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:12 22-09-2025

Чо-то результаты работы пропаганды в обществе нулевые.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:15 22-09-2025

Был пьяный. И что дальше? Это всё списывает? Алкогольное опьянение не лучшим образом отражается при подсчете всех отягчающих и смягчающих - это к сведению.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:27 22-09-2025

И ведь из какой-то дырки он вылез. Круглолицый, откормленный, гладенький. Билет ему в один конец нужен. Иначе наплодит таких же "патриотов". Что же стало с обществом? Людей днем с огнем не найти.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:38 22-09-2025

бессовестная свинья, там и родня вся такая же, судя по его браваде!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:15 22-09-2025

Читаю комментарии. Прямо все посты, как под копирку.
Ранее писали, что охранники вывели компанию подвыпивших посетителей и вызвали наряд. А почему сразу не вызвали? И непонятно, как именно "выводили" из заведения. Видимо, с применением физической силы. Похоже, у охранников рыльце в пушку. Вот и решили перевести стрелки на парня, поскольку сами тоже виноваты.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:18 22-09-2025

Хотелось бы услышать и точку зрения дяди. Возможно , он в качестве воспитательных мер к племяннику , что-то предложит... Или просто извинения будут плевком в патриотическое движение , во все властные правоохранительные структуры. За пластиковый стаканчик, брошенный в росгвардию -человек получил реальный срок, а тут прямая угроза расправы. И почему молчат наши депутаты, прокурор, губернатор.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:31 22-09-2025

Гость (17:53:18 22-09-2025) Хотелось бы услышать и точку зрения дяди. Возможно , он в ка... Вы в своем уме? Вы серьёзно считаете, что отправление на СВО - это расправа? Вы не общались с участниками спецоперации, с нашими военными, которые защищают Русский Мир? Или вы их не считаете патриотами? А патриотическое движение - это исключительно вы, сидящая в Барнауле за клавиатурой?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:10 23-09-2025

Гость (19:14:31 22-09-2025) Вы в своем уме? Вы серьёзно считаете, что отправление на С... С точки зрения закона угроза жизни и здоровью — это выраженное в различных формах намерение причинить физический вред человеку или его близким.
Такое намерение квалифицируют как преступное, если угроза:
Реальная — есть основания, что ее осуществят. Об этом говорят мотив, сопутствующие обстоятельства, отношения сторон.
Конкретная — содержит четкий посыл навредить, а не абстрактное недовольство.
Действенная — угрожающий демонстрирует физическое превосходство, оружие, предметы, способные навредить.
За такие общественно опасные деяния наказывают по статье 119 УК РФ
УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, -
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
2. То же деяние, совершенное:
а) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров