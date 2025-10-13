"Я все понимала". Маргарита Симоньян рассказала о предчувствии смерти Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян были вместе 12 лет

13 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян / Фото: t.me/msimonyan

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые подробно высказалась о смерти своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, скончавшегося в конце сентября в возрасте 59 лет. В своем Telegram-канале Симоньян опубликовала фрагмент программы "Квартирник НТВ у Маргулиса", записанный еще при жизни Кеосаяна.

«Ту часть программы, где я, снимали, когда он еще был в коме, поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно все понимала», – написала Симоньян, комментируя видеозапись.

В другом опубликованном фрагменте прозвучала песня "Без тебя" из фильма "Ландыш серебристый", который снял Кеосаян. Симоньян вспомнила, как супруг говорил ей: "Ты же понимаешь, что эта песня про нас". Она процитировала слова из композиции, которые особенно точно описывали их отношения.

При этом у 45-летней Симоньян также серьезные проблемы со здоровьем – у нее диагностировали рак груди. По словам журналистки, она уже перенесла операцию и в настоящее время проходит курс химиотерапии.