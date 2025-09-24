"Помощь разных стран". В новосибирском зоопарке рассказали о будущем животных после пожара

Часть обитателей активно ведут себя в вольерах

24 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

В новосибирском зоопарке продолжают устранять последствия пожара, помощь учреждению предлагают из разных городов и стран. Об этом сообщил директор зоопарка Андрей Шило.

По его словам, ущерб и дальнейшие действия будут оценивать после разбора завалов. На время ночи животных рассадили по открытым вольерам, которые отгородили маскировочными сетями, пишет Mash Siberia.

После того как последствия возгорания будут ликвидированы, животных вернут в их помещения и установят временные ограждения.

Андрей Шило отметил, что большинство обитателей удалось спасти благодаря скоординированной работе сотрудников МЧС и персонала зоопарка. Он поблагодарил всех, кто оказал поддержку и помощь в этот период.

По наблюдениям сотрудников, часть обитателей активно ведут себя в вольерах – некоторые играют и бодаются рогами, другие отдыхают под осенним солнцем. Отмечается, что самые любопытные уже проявляют интерес к посетителям, выглядывая людей.