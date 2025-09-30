По словам Прилепина, Лимонов "завидовал каким-то вещам"

Российский писатель Захар Прилепин на встрече с барнаульскими читателями и литературным сообществом рассказал о том, как менялись его отношения с коллегой Эдуардом Лимоновым и почему они поссорились. По словам Прилепина, причина конфликта была в том, что Лимонов "при всем своем великолепии и умственности просто человек" и "завидовал каким-то вещам".

Прилепин рассказал, что познакомился с Лимоновым еще в 1997 году. Тогда Лимонов приехал в Дзержинск и Прилепин сам к нему подошел. Затем в 2000 году Прилепин вступил в Национал-большевистскую партию России (сокращенно – НБП, запрещена в России) и стал там "заметным активистом". По словам писателя, он был в числе тех людей, кому Лимонов собирался "так или иначе передавать партию".

«В какой-то момент выросли мои возможности, я стал более признаваемым, меня приглашал к себе президент. Лимонову очень хотелось, чтобы Путин его позвал <...>. Я раз, два пообщался с Путиным, а потом Лимонов выдал статью, в которой спросил: "Зачем я хожу к президенту?" Потом начался Донбасс, я стал советником Александра Захарченко – главы ДНР, то есть непризнанной республики, совершившей мировой переворот. Я целые дни с Захарченко проводил, мы были близкими друзьями, я возглавлял батальон. Лимонова бесило это ужасно, потому что он всю жизнь стремился стать эдаким Че Геварой», – поделился Прилепин.

Писатель считает, что Лимонов был "яркий, замечательный и смелый" и хотел, чтобы "все это видели". Однако его не признавали, и это вызвало конфликт. Также перед смертью Лимонов написал несколько "лживых статьей", где заявил, что виделся с Прилепиным три раза и толком не знает его, вспомнил писатель.

«Если забить в поисковике: "Прилепин с Лимоновым", то примерно 50 фотографий выдаст сразу же… Мы же виделись, общались все эти годы. Но он меня выключил из своих наследников и постарался максимально меня оболгать и унизить за все то добро, которое я ему сделал. А я ему ничего, кроме добра, не сделал<...>. Он видел огромный вес своего слова, думал, что он умрет и я вместе с ним. Но жизнь чуть сложнее устроена и даже такие великие люди, как Лимонов, не могут даже таких маленьких людей, как я, похоронить», – отметил Прилепин.

Напомним, Эдуард Лимонов – российский писатель, среди его известных книг – романы "Это я – Эдичка", "Дневник неудачника", "Подросток Савенко" и другие. Лимонов участвовал в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазской войне – на стороне Абхазии и в молдавско-приднестровском конфликте – на стороне Приднестровской Молдавской Республики. Также его приговаривали к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия. Кроме того, Лимонов был политиком, председателем запрещенной Национал-большевистской партии России и коалиции "Другая Россия". Умер Эдуард Лимонов 17 марта 2020 года.

Напомним, что Захар Прилепин 26 сентября 2025 года поучаствовал в открытии на площади Победы в Барнауле часовни имени Георгия Победоносца. Кроме Прилепина, на открытии присутствовали спикер АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь и другие лица. Они возложили цветы к памятнику "Прощание" и к Вечному огню, высадили памятные деревья, а также произнесли речи.