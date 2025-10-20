Ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле 25 октября
Торговые площадки организуют в каждом районе города
Ярмарка выходного дня / Фото: barnaul.org
В субботу, 25 октября, в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Покупатели смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, колбасные, рыбные и кондитерские изделия, а также многие другие продукты.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 часов во всех районах города по следующим адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район – улица Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район – проспект Красноармейский, 64 (парковка у ТЦ "Майский"); ул. Чайковского, 21а.
Напомним, на продовольственных ярмарках 18 октября барнаульцы потратили 3,4 миллиона рублей. Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, рыба, колбасные изделия и мясные копчености, овощи и фрукты.
