Ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле 25 октября

Торговые площадки организуют в каждом районе города

20 октября 2025, 14:50, ИА Амител

Ярмарка выходного дня / Фото: barnaul.org

В субботу, 25 октября, в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Покупатели смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, колбасные, рыбные и кондитерские изделия, а также многие другие продукты.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 часов во всех районах города по следующим адресам:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;

Индустриальный район – улица Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район – улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район – проспект Красноармейский, 64 (парковка у ТЦ "Майский"); ул. Чайковского, 21а.

Напомним, на продовольственных ярмарках 18 октября барнаульцы потратили 3,4 миллиона рублей. Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, рыба, колбасные изделия и мясные копчености, овощи и фрукты.