Юрист назвал главную опасность для россиян после запрета Telegram
Речь идет об оплате услуг и покупке премиум аккаунтов. Чем это чревато?
25 февраля 2026, 16:17, ИА Амител
Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с "Лентой.ру" разъяснил правовые последствия возможного признания мессенджера Telegram экстремистским в России.
По его словам, такой статус фактически сделает невозможным использование платных сервисов платформы. Так, оплата услуг и покупка премиум‑аккаунтов в случае запрета будут расцениваться как финансирование экстремистской деятельности.
Хаминский пояснил, что в терминах уголовного законодательства под финансированием экстремистской деятельности понимаются любые перечисления средств организации, чья деятельность на территории РФ признана экстремистской и запрещена.
При этом, как подчеркнул юрист, отследить и доказать такие платежи в адрес Telegram будет достаточно просто, поскольку списание средств обычно происходит напрямую со счета клиента.
«Установить и доказать такие платежи в адрес Telegram будет крайне легко. Списание оплаты обычно происходит непосредственно со счета клиента. При этом обычное использование гражданами Telegram через различные сервисы ВПН не будет наказуемым», — прокомментировал Хаминский.
Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram могут признать в России пособником террористов.
16:36:27 25-02-2026
Медведева в телеге тоже заблокируют? Жаль, в махе его точно читать не будут.
16:42:00 25-02-2026
Гость (16:36:27 25-02-2026) Медведева в телеге тоже заблокируют? Жаль, в махе его точно ... Не знал, что его вообще кто-то читает кроме журналистов.
18:36:58 25-02-2026
Обычным людям это параллельно!
01:22:34 26-02-2026
Гость (18:36:58 25-02-2026) Обычным людям это параллельно!... да даже и хорошо. задрало уже скакать между 2х сообщалок. телега отстой невозможно работать
12:28:38 26-02-2026
Гость (16:36:27 25-02-2026) Медведева в телеге тоже заблокируют? Жаль, в махе его точно ... Медведев через впн будет там сидеть как и вся Госдума!