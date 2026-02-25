Юрист назвал главную опасность для россиян после запрета Telegram

Речь идет об оплате услуг и покупке премиум аккаунтов. Чем это чревато?

25 февраля 2026, 16:17, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с "Лентой.ру" разъяснил правовые последствия возможного признания мессенджера Telegram экстремистским в России.

По его словам, такой статус фактически сделает невозможным использование платных сервисов платформы. Так, оплата услуг и покупка премиум‑аккаунтов в случае запрета будут расцениваться как финансирование экстремистской деятельности.

Хаминский пояснил, что в терминах уголовного законодательства под финансированием экстремистской деятельности понимаются любые перечисления средств организации, чья деятельность на территории РФ признана экстремистской и запрещена.

При этом, как подчеркнул юрист, отследить и доказать такие платежи в адрес Telegram будет достаточно просто, поскольку списание средств обычно происходит напрямую со счета клиента.

«Установить и доказать такие платежи в адрес Telegram будет крайне легко. Списание оплаты обычно происходит непосредственно со счета клиента. При этом обычное использование гражданами Telegram через различные сервисы ВПН не будет наказуемым», — прокомментировал Хаминский.

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram могут признать в России пособником террористов.