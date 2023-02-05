Юрист рассказал о том, за что могут заблокировать банковскую карту
Для частого сбора средств эксперт порекомендовал завести отдельный счёт
05 февраля 2023, 11:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о том, что частые переводы могут стать причиной блокировки банковских карт. Его слова передаёт агентство "Прайм".
По словам специалиста, постоянные поступления вызывают подозрения у сотрудников банка. Они могут инициировать проверку Росфинмониторинга.
Также банк может активировать функцию защиты от мошенников и просто заблокировать счёт, на который постоянно приходят деньги.
Эксперт добавил, что для безопасности лучше будет завести отдельный счёт, на который часто будут поступать переводы.
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