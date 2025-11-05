За хранение колясок и велосипедов в подъездах могут оштрафовать
В новых домах предусмотрены специальные помещения для хранения, а в старом фонде рекомендуется использовать балконы
Россиянам напомнили о запрете на хранение детских колясок, велосипедов и санок в подъездах многоквартирных домов. Как пояснил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, такие действия нарушают правила противопожарной безопасности и могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей для граждан, сообщает РИА Новости.
Согласно постановлению правительства, в подъездах запрещено хранить любые предметы из горючих материалов, поскольку они создают пожарную опасность и мешают эвакуации. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ:
гражданам – предупреждение или штраф от 5000 до 15 000 рублей;
должностным лицам – до 30 000 рублей;
индивидуальным предпринимателям – до 60 000 рублей;
юридическим лицам – до 400 000 рублей.
Эксперт отметил, что в новых домах предусмотрены специальные помещения для хранения, а в старом фонде рекомендуется использовать балконы или другие домашние пространства.
Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за оставленные в подъезде ботинки.
это все туфта, тк НЕТ контроля, никто не может контролировать, это и не возможно. так что это очередная пугалка, неработающая можель
18:22:28 05-11-2025
Появится соседка-активистка, которой до всего есть дело, начнут штрафовать! Потому что она все конролирующие органы задолбает. Мозгов нет, времени куча свободного, так как у нее постоянный декрет и ей скучно. Одно развлечение - жалобы!
23:51:29 05-11-2025
Гость (18:22:28 05-11-2025) Появится соседка-активистка, которой до всего есть дело,... обожаю таких бабок. вот лет через 30 идея - чем заняться. супер-грандвумен борется с нарушителями закона! круть
18:27:02 05-11-2025
Гость (17:52:41 05-11-2025) это все туфта, тк НЕТ контроля, никто не может контролироват... нужно говорить с такими другим способом... в прошлом году одна такая оставляла коляску возле лифа - выло напечатано объявление о нарушениях правил и прикреплено к коляске - ноль эмоций.. вслед в коляску была вылита банка краски... убрали - больше не стоит.
23:50:36 05-11-2025
Гость (18:27:02 05-11-2025) нужно говорить с такими другим способом... в прошлом году од... как с машинами прогревающимися , ага
05:00:55 06-11-2025
тебе в следующий раз на голову вылить эту краску. животные. все им мешает. зато когда вы нажираетесь до скотского состояния и орете весь день, то вас трогать не моги - имеете право!
20:04:24 05-11-2025
это так с великами в подъезде борются сперли пиши заяву на себя
17:59:58 06-11-2025
Рекомендующих хранить велосипед на балконе нужно самих туда отправить на проживание. Кстати, в новых домах тоже не хватает места для велосипедов и колясок.