НОВОСТИОбщество

За хранение колясок и велосипедов в подъездах могут оштрафовать

В новых домах предусмотрены специальные помещения для хранения, а в старом фонде рекомендуется использовать балконы

05 ноября 2025, 14:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиянам напомнили о запрете на хранение детских колясок, велосипедов и санок в подъездах многоквартирных домов. Как пояснил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, такие действия нарушают правила противопожарной безопасности и могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей для граждан, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, в подъездах запрещено хранить любые предметы из горючих материалов, поскольку они создают пожарную опасность и мешают эвакуации. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ:

  • гражданам – предупреждение или штраф от 5000 до 15 000 рублей;

  • должностным лицам – до 30 000 рублей;

  • индивидуальным предпринимателям – до 60 000 рублей;

  • юридическим лицам – до 400 000 рублей.

Эксперт отметил, что в новых домах предусмотрены специальные помещения для хранения, а в старом фонде рекомендуется использовать балконы или другие домашние пространства. 

Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за оставленные в подъезде ботинки.

Россия деньги штрафы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

17:52:41 05-11-2025

это все туфта, тк НЕТ контроля, никто не может контролировать, это и не возможно. так что это очередная пугалка, неработающая можель

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:28 05-11-2025

Гость (17:52:41 05-11-2025) это все туфта, тк НЕТ контроля, никто не может контролироват...
Появится соседка-активистка, которой до всего есть дело, начнут штрафовать! Потому что она все конролирующие органы задолбает. Мозгов нет, времени куча свободного, так как у нее постоянный декрет и ей скучно. Одно развлечение - жалобы!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:29 05-11-2025

Гость (18:22:28 05-11-2025) Появится соседка-активистка, которой до всего есть дело,... обожаю таких бабок. вот лет через 30 идея - чем заняться. супер-грандвумен борется с нарушителями закона! круть

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:02 05-11-2025

Гость (17:52:41 05-11-2025) это все туфта, тк НЕТ контроля, никто не может контролироват... нужно говорить с такими другим способом... в прошлом году одна такая оставляла коляску возле лифа - выло напечатано объявление о нарушениях правил и прикреплено к коляске - ноль эмоций.. вслед в коляску была вылита банка краски... убрали - больше не стоит.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:50:36 05-11-2025

Гость (18:27:02 05-11-2025) нужно говорить с такими другим способом... в прошлом году од... как с машинами прогревающимися , ага

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:00:55 06-11-2025

Гость (18:27:02 05-11-2025) нужно говорить с такими другим способом... в прошлом году од...
тебе в следующий раз на голову вылить эту краску. животные. все им мешает. зато когда вы нажираетесь до скотского состояния и орете весь день, то вас трогать не моги - имеете право!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:24 05-11-2025

это так с великами в подъезде борются сперли пиши заяву на себя

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:58 06-11-2025

Рекомендующих хранить велосипед на балконе нужно самих туда отправить на проживание. Кстати, в новых домах тоже не хватает места для велосипедов и колясок.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров