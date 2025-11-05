За хранение колясок и велосипедов в подъездах могут оштрафовать

В новых домах предусмотрены специальные помещения для хранения, а в старом фонде рекомендуется использовать балконы

05 ноября 2025, 14:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиянам напомнили о запрете на хранение детских колясок, велосипедов и санок в подъездах многоквартирных домов. Как пояснил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, такие действия нарушают правила противопожарной безопасности и могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей для граждан, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, в подъездах запрещено хранить любые предметы из горючих материалов, поскольку они создают пожарную опасность и мешают эвакуации. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ:

гражданам – предупреждение или штраф от 5000 до 15 000 рублей;

должностным лицам – до 30 000 рублей;

индивидуальным предпринимателям – до 60 000 рублей;

юридическим лицам – до 400 000 рублей.

Эксперт отметил, что в новых домах предусмотрены специальные помещения для хранения, а в старом фонде рекомендуется использовать балконы или другие домашние пространства.

