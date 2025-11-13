За срыв сроков по подаче отопления будут еще жестче штрафовать
Правительство утвердило новые штрафы
13 ноября 2025, 15:13, ИА Амител
В России усилены меры наказания за задержку начала отопительного периода. Теперь, начиная с 7 ноября, предприятия, обеспечивающие тепло, управляющие компании и товарищества собственников жилья будут обязаны выплачивать штрафы в случае неготовности к зимнему периоду.
Как сообщает телеканал ОТР, сумма взыскания для ответственных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.
Причиной таких изменений стал значительный износ коммунальной инфраструктуры. Согласно данным за 2024 год, изношенность теплосетей в стране превышает 60%, и примерно треть теплопроводов нуждается в полной замене. Большинство аварийных ситуаций возникает на участках теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.
Ранее сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев привлек внимание Совфеда к проблемам ЖКХ, в частности, к вопросам качества водоснабжения и прозрачности работы УК.
18:22:44 13-11-2025
Забыли добавить:"... штрафовать граждан", ибо в конечном итоге возьмут с нас.
20:42:29 13-11-2025
Гость (18:22:44 13-11-2025) Забыли добавить:"... штрафовать граждан", ибо в конечном ито...
Надо штрафовать граждан, которые препятствуют своевременной подаче отопления своими вскукареками - У нас тепло, не включайте отопление! Когда другие уже околевают! Ну не у всех же конуры в 16 квадратов!