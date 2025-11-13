За срыв сроков по подаче отопления будут еще жестче штрафовать

Правительство утвердило новые штрафы

13 ноября 2025, 15:13, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В России усилены меры наказания за задержку начала отопительного периода. Теперь, начиная с 7 ноября, предприятия, обеспечивающие тепло, управляющие компании и товарищества собственников жилья будут обязаны выплачивать штрафы в случае неготовности к зимнему периоду.

Как сообщает телеканал ОТР, сумма взыскания для ответственных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.

Причиной таких изменений стал значительный износ коммунальной инфраструктуры. Согласно данным за 2024 год, изношенность теплосетей в стране превышает 60%, и примерно треть теплопроводов нуждается в полной замене. Большинство аварийных ситуаций возникает на участках теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

Ранее сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев привлек внимание Совфеда к проблемам ЖКХ, в частности, к вопросам качества водоснабжения и прозрачности работы УК.