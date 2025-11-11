Сенатор от Алтайского края привлек внимание Совфеда к проблемам ЖКХ

В заседании подняли проблемы замены лифтов, качества водоснабжения и прозрачности работы УК

11 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Виктор Зобнев / Фото: t.me/zobnevofficial

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание круглого стола, посвященное актуальным вопросам защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Инициатором дискуссии выступил представитель Алтайского края в верхней палате парламента, заместитель председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Зобнев, сообщает "Банкфакс".

Мероприятие собрало представителей ключевых министерств и ведомств, включая Минстрой России, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и ФАС, а также экспертов отрасли и руководителей общественных организаций.

Системные проблемы отрасли

Открывая заседание, сенатор Зобнев констатировал, что вопросы качества жилищно-коммунальных услуг стабильно входят в тройку наиболее частых обращений граждан к представителям власти.

«За внешней технической темой скрываются реальные человеческие проблемы – от бытовых неудобств до угроз безопасности и здоровью людей», – подчеркнул парламентарий.

По словам Зобнева, потребитель, оплачивая счета за коммунальные услуги, вправе ожидать не только бесперебойной подачи ресурсов, но и оперативного реагирования на аварии, адекватной тарификации и полной информации о предоставляемых услугах. Однако на практике нарушения встречаются регулярно, что требует как усиления государственного контроля, так и повышения правовой грамотности населения.

Технологическая модернизация

Заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов представил новые подходы к контролю качества услуг. Ведомство подготовило проект нормативного акта, обязывающего оборудовать внутридомовые системы водоснабжения специальными точками отбора проб.

«Это позволит с высокой точностью определить, на каком этапе происходит ухудшение качества воды – на стороне ресурсоснабжающей организации или уже внутри дома», – пояснил представитель министерства.

Кроме того, разрабатывается новая концепция управления многоквартирными домами, включающая четкие стандарты обслуживания, ремонта и отчетности. С 2026 года управляющие компании будут обязаны публиковать в ГИС ЖКХ детальные отчеты о проделанных работах и произведенных перерасчетах.

Кризис лифтового хозяйства

Заместитель руководителя Ростехнадзора Вадим Сергеев привел тревожную статистику: из 595 тысяч лифтов, эксплуатирующихся в жилом фонде России, более 71 тысячи подлежат замене, а к 2030 году их число превысит 106 тысяч. Только за девять месяцев 2025 года ведомство приостановило работу 11 лифтов и оштрафовало нарушителей на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

В качестве решения проблемы Сергеев предложил внедрить механизм лицензирования организаций, занимающихся установкой и обслуживанием лифтов, а также создать единую цифровую платформу для отслеживания жизненного цикла каждого подъемного устройства – от изготовления до технического обслуживания.

Сложность для потребителей

Начальник управления Роспотребнадзора Олег Прусаков обратил внимание на чрезмерную сложность системы ЖКХ для рядовых граждан.

«Люди заняты работой, собраться всем собственникам в один день не получается, провести на высоком уровне такое собрание почти нереально», – констатировал он.

Особую озабоченность представителя надзорного ведомства вызвала ситуация в коттеджных поселках, где часто устанавливается монополия обслуживающих организаций, а собственников вынуждают подписывать договоры с единственным поставщиком по завышенным тарифам.

Борьба с нарушениями

Федеральная антимонопольная служба представила данные о работе по контролю за тарифами и пресечению недобросовестной практики. Замначальника управления ФАС России Яна Склярова привела примеры введения потребителей в заблуждение посредством рекламных материалов, замаскированных под официальные уведомления. В связи с этим ведомство запретило размещение рекламы на квитанциях за коммунальные услуги.

Перспективы реформирования

Подводя итоги заседания, первый заместитель председателя комитета Совфеда по регламенту Сергей Перминов заявил о необходимости подготовки комплексных рекомендаций для регионов.

«Если услуги начинают дорожать, качество их оказания, к сожалению, начинает отставать, и на этом должен быть фокус нашего внимания», – подчеркнул сенатор.

Участники круглого стола договорились направить все высказанные предложения в рабочую группу, занимающуюся подготовкой законодательных инициатив в сфере ЖКХ. Особый акцент будет сделан на информировании потребителей об их правах и механизмах защиты. Ключевые темы дискуссии планируется включить в план парламентских слушаний на 2026 год.