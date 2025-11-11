Сенатор от Алтайского края привлек внимание Совфеда к проблемам ЖКХ
В заседании подняли проблемы замены лифтов, качества водоснабжения и прозрачности работы УК
11 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
В Совете Федерации состоялось расширенное заседание круглого стола, посвященное актуальным вопросам защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Инициатором дискуссии выступил представитель Алтайского края в верхней палате парламента, заместитель председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Зобнев, сообщает "Банкфакс".
Мероприятие собрало представителей ключевых министерств и ведомств, включая Минстрой России, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и ФАС, а также экспертов отрасли и руководителей общественных организаций.
Системные проблемы отрасли
Открывая заседание, сенатор Зобнев констатировал, что вопросы качества жилищно-коммунальных услуг стабильно входят в тройку наиболее частых обращений граждан к представителям власти.
«За внешней технической темой скрываются реальные человеческие проблемы – от бытовых неудобств до угроз безопасности и здоровью людей», – подчеркнул парламентарий.
По словам Зобнева, потребитель, оплачивая счета за коммунальные услуги, вправе ожидать не только бесперебойной подачи ресурсов, но и оперативного реагирования на аварии, адекватной тарификации и полной информации о предоставляемых услугах. Однако на практике нарушения встречаются регулярно, что требует как усиления государственного контроля, так и повышения правовой грамотности населения.
Технологическая модернизация
Заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов представил новые подходы к контролю качества услуг. Ведомство подготовило проект нормативного акта, обязывающего оборудовать внутридомовые системы водоснабжения специальными точками отбора проб.
«Это позволит с высокой точностью определить, на каком этапе происходит ухудшение качества воды – на стороне ресурсоснабжающей организации или уже внутри дома», – пояснил представитель министерства.
Кроме того, разрабатывается новая концепция управления многоквартирными домами, включающая четкие стандарты обслуживания, ремонта и отчетности. С 2026 года управляющие компании будут обязаны публиковать в ГИС ЖКХ детальные отчеты о проделанных работах и произведенных перерасчетах.
Кризис лифтового хозяйства
Заместитель руководителя Ростехнадзора Вадим Сергеев привел тревожную статистику: из 595 тысяч лифтов, эксплуатирующихся в жилом фонде России, более 71 тысячи подлежат замене, а к 2030 году их число превысит 106 тысяч. Только за девять месяцев 2025 года ведомство приостановило работу 11 лифтов и оштрафовало нарушителей на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.
В качестве решения проблемы Сергеев предложил внедрить механизм лицензирования организаций, занимающихся установкой и обслуживанием лифтов, а также создать единую цифровую платформу для отслеживания жизненного цикла каждого подъемного устройства – от изготовления до технического обслуживания.
Сложность для потребителей
Начальник управления Роспотребнадзора Олег Прусаков обратил внимание на чрезмерную сложность системы ЖКХ для рядовых граждан.
«Люди заняты работой, собраться всем собственникам в один день не получается, провести на высоком уровне такое собрание почти нереально», – констатировал он.
Особую озабоченность представителя надзорного ведомства вызвала ситуация в коттеджных поселках, где часто устанавливается монополия обслуживающих организаций, а собственников вынуждают подписывать договоры с единственным поставщиком по завышенным тарифам.
Борьба с нарушениями
Федеральная антимонопольная служба представила данные о работе по контролю за тарифами и пресечению недобросовестной практики. Замначальника управления ФАС России Яна Склярова привела примеры введения потребителей в заблуждение посредством рекламных материалов, замаскированных под официальные уведомления. В связи с этим ведомство запретило размещение рекламы на квитанциях за коммунальные услуги.
Перспективы реформирования
Подводя итоги заседания, первый заместитель председателя комитета Совфеда по регламенту Сергей Перминов заявил о необходимости подготовки комплексных рекомендаций для регионов.
«Если услуги начинают дорожать, качество их оказания, к сожалению, начинает отставать, и на этом должен быть фокус нашего внимания», – подчеркнул сенатор.
Участники круглого стола договорились направить все высказанные предложения в рабочую группу, занимающуюся подготовкой законодательных инициатив в сфере ЖКХ. Особый акцент будет сделан на информировании потребителей об их правах и механизмах защиты. Ключевые темы дискуссии планируется включить в план парламентских слушаний на 2026 год.
20:14:14 11-11-2025
И Прада может что то меняется. Или просто для галочки посидели поговорили и разошлись. А проблемы как были так и остались.
20:30:10 11-11-2025
- "Ведомство подготовило проект нормативного акта, обязывающего оборудовать внутридомовые системы водоснабжения специальными точками отбора проб."------------- Эффект этой болтовни - врезать три четверной краник и и иногда спускать воду, как бы на анализ.
20:35:49 11-11-2025
"заместитель председателя комитета по регламенту"--- Интересно, он хоть раз на "работе" говорил слово регламент?
23:18:06 11-11-2025
Жаль, что предыдущие 25 лет ни кому и в голову не приходило наличие этих проблем. Ведь можно было как-то постепенно их решать, готовиться и т.д.
Но к то ж знал , что трубы проложенные 70 лет назад могут гнить, и лифты из 70-х оказывается не могут кататься вечно.
К сожалению всего не предусмотришь
01:20:03 12-11-2025
А у вас капитализм отклеился, а под ним советское видно. Может пора эффективных приватизаторов потрясти? Яхты позабирать, оффшоры выпотрошить обратно в страну?
10:01:33 12-11-2025
Т.е это управляющие компании в декабре 2018 повысили размер платы а вывоз мусора? И управляющие компании ввели двойную строку подогрев и горячая вода или управляющая компания придумала в 2020 все что сверху норматива на электроэнергию распределять по лицевым счетам жильцов?
12:04:22 12-11-2025
Гость
10:01:33 12-11-2025 Согласны с вами , что эти повышения произошли не по инициативе управляющих компаний. Вопрос замены лифтов заинтересованные лица поднимают уж как то не решительно . А почему ? Только потому , что уж очень существенная стоимость работ. Эти все замены с их ценами лягут на плечи жильцов МКД. Реальная цена работ ? Ели стоите то лучше вам сесть.