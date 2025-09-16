Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 резко выросла в России

За последнюю неделю зарегистрировано более 696 тысяч новых случаев респираторных инфекций

16 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В России наблюдается стремительный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, сообщает 56orb со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За последнюю неделю зарегистрировано более 696 тысяч новых случаев респираторных инфекций, что на 63,8% превышает показатели предыдущей недели. Особенно значительно увеличилось число заболевших среди школьников – их количество выросло вдвое.

Коронавирусная инфекция также продолжает распространяться: за неделю выявлено свыше 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Специалисты рекомендуют гражданам соблюдать меры профилактики и обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания.