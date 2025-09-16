Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 резко выросла в России
За последнюю неделю зарегистрировано более 696 тысяч новых случаев респираторных инфекций
16 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
В России наблюдается стремительный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, сообщает 56orb со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
За последнюю неделю зарегистрировано более 696 тысяч новых случаев респираторных инфекций, что на 63,8% превышает показатели предыдущей недели. Особенно значительно увеличилось число заболевших среди школьников – их количество выросло вдвое.
Коронавирусная инфекция также продолжает распространяться: за неделю выявлено свыше 15 тысяч новых случаев COVID-19.
Специалисты рекомендуют гражданам соблюдать меры профилактики и обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания.
08:49:57 17-09-2025
Ну, что делать в таких случаях, учить никого не надо - пройденный материал... маски, укольчики, QR-коды...
09:00:34 17-09-2025
Ну, что здесь сказать, массовая вакцинация, как и всегда, дала обратный эффект.
09:55:31 17-09-2025
Слегка приболел, температура поднялась до 39,7, но при этом горло не болело и не кашлял. Пришел в поликлинику в сектор, где принимают температурящих. Очередь 9 человек. Больной шмыгающий носом доктор измотан. "Тест на короновирус делаем только беременным", а я не беременный. Поэтому неглядя выписали противовирусные и антибиотики. Что-то писать про проценты коронавируса некорректно, его просто не тестируют. Через сутки отпустило, здоров. Такое странное заболевание. У вас было похожее?
13:01:30 17-09-2025
Всех на удаленку!!! )))) Маски, социальная дистанция! Больше трех не собираться!
13:09:10 17-09-2025
Гость (13:01:30 17-09-2025) Всех на удаленку!!! )))) Маски, социальная дистанция! Больше... Размечтались! Не те времена нынче, чтобы удалять... а вот на троих собираться никто пока не запрещал... ;-)