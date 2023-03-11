Два технопарка для импортозамещения построят в Алтайском крае в 2024 году

Площадки появятся в Барнауле и Бийске

11 марта 2023, 09:26, ИА Амител

Фото: архив amic.ru

Два новых технопарка – фармацевтический и машиностроительный – планируется построить в 2024 году в Барнауле и Бийске. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Ранее в Рубцовске в 2022 году уже открыли промышленный технопарк "Юг Алтая".

"Два технопарка в Алтайском крае сегодня строятся, один из них – в Бийске, он будет называться "Алтайбиотех", направление биофармацевтическое – это производство БАДов, первичной упаковки для фармсредств. Другая площадка – это Барнаул, где будут развивать компетенции малых компаний в сфере машиностроения широкого профиля", – сообщил Евстигнеев. Все три технопарка возводятся в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По его словам, работа всех технопарков будет направлена на импортозамещение. "И вся эта совместная работа трёх площадок, прежде всего, будет направлена на достижение технологического суверенитета. Развивать малые производства, которые позволят заместить те компании, которые ушли с нашего рынка в связи со всем известными событиями и санкционным давлением", – отметил чиновник.

По оценке Евстигнеева, размер госинвестиций в создание трёх технопарков составит около 1,5 млрд рублей, ещё около 1 млрд рублей добавят частные инвесторы. Начальник профильного управления подчеркнул, что завершение строительства предполагается в следующем году: "Всё идёт по плану, здесь никаких вопросов нет. Я думаю, что к середине будущего года этот объект уже будет завершён, станет заселяться резидентами, малыми компаниями, для кого эта площадка и создаётся. Аналогичные сроки мы видим и по барнаульской площадке".