Задел на будущее. Алтайский министр строительства рассказал, когда отрасль "воскреснет"

Сфера новостроек пока переживает затяжной спад: ипотечная "блокада" привела к колоссальному снижению продаж квартир

25 сентября 2025, 08:05, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Высокие ипотечные ставки продолжают сдерживать строительный рынок в Барнауле и Алтайском крае. Девелоперы получают разрешения на возведение домов, но не выводят их на рынок, откладывая реализацию до лучших времен. Сейчас в статусе ожидания находятся около 20% проектов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на заседании правления Союза строителей. Он отметил, что, несмотря на стабильный спад, отрасль должна быть готова к возможному росту.

Пятикратное снижение

Строительный комплекс переживает период искусственного и "сознательного охлаждения", отметил Иван Гилев. Он напомнил: в "ковидный" период рынок перегрели льготными ипотечными программами, что привело к стремительному росту цен на жилье. Однако последующие отмены и корректировки программ, рост ключевой ставки Центробанка (и, соответственно, рыночных ставок по ипотеке) привели к резкому снижению ипотечного кредитования.

Так, если по итогам 2023 года в регионе выдано 29,8 тыс. жилищных займов, то за 2024-й – уже 17,8 тыс. А за первое полугодие 2025-го – всего 5,6 тыс.

«Все кредитование идет по льготной программе (семейной ипотеки. – Прим. ред.). Никто не зайдет под 16% и даже 14% (при этом сейчас среднерыночное значение – 22%). По моим наблюдениям, ставки выше 11-12% – неподъемны для большинства семьей. Пока ставки Центробанка не упадут ниже этих значений, никто брать ипотеку не будет», – отметил Иван Гилев.

Вероятный кризис

Снижение спроса отразилось на планах алтайских девелоперов: они продолжают получать разрешения на строительство ЖК, но уже не так активно, как в прошлые годы. Девелоперы "считают спрос и предложение".

«Сейчас [компаниями] получены разрешения на строительство 137 домов, 115 из них возводятся, 85 из которых – с использованием эскроу-счетов. Задел, который уже определен под строительство, превышает 1,1 млн квадратных метров. В 2022-2023 годах, в период выдачи большого количества разрешений, этот показатель опускался до 725 тысяч квадратных метров», – сообщил Иван Гилев.

Однако Минстрой обеспокоен другим показателем: эскроу-счета (где лежат средства покупателей) наполняются медленнее, чем застройщики тратят кредитные средства на возведение домов.

«Задолженность по проектному финансированию в Алтайском крае с начала года выросла примерно на 10 млрд, до 39 млрд рублей. А эскроу-счета – с 40 млрд до 46 млрд. То есть задолженность растет более быстрыми темпами: возможно, мы только в начале кризисного состояния», – опасается Иван Гилев.

И вероятное оживление

Пока же все девелоперы региона справляются с обязательствами и не нарушают сроков строительства. По стране ситуация тревожная: около 50% домов в первом квартале 2025 года сданы с нарушением первоначальных сроков.

«На днях вице-премьер Марат Хуснуллин продвинул инициативу, которая разрешает строителям переносить сроки ввода жилья. Пока же в Алтайском крае, я считаю, ситуация лучше, чем в среднем по стране», – заметил алтайский министр.

При этом он призвал строителей быть готовыми к возможному оживлению рынка. Это произойдет, когда снизятся ипотечные ставки, активнее заработают госпрограммы поддержки или сработает отложенный спрос.

«Наша общая задач в том, чтобы к тому моменту, когда вырастет спрос на квартиры, на рынок было что поставлять», – отметил Иван Гилев.