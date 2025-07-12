Задымление в административном здании произошло на улице Георгиева в Барнауле

В МЧС назвали причину случившегося

12 июля 2025, 17:55, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Задымление произошло в двухэтажном административном здании по улице Георгиева, 14в, в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Прибывшие спасатели обнаружили источник дыма в бойлерной и проветрили помещение. Предварительной причиной произошедшего называют короткое замыкание оборудования в помещении без последующего горения.

Уточняется, что из здания были эвакуированы 15 человек. Пострадавших нет.