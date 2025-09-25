Зафиксировано первое столкновение самолета с БПЛА на территории России
На борту находились 28 пассажиров, включая четверых детей
25 сентября 2025, 14:50, ИА Амител
В России зафиксирован первый случай столкновения пассажирского самолета с беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на отчет Росавиации.
Инцидент, по предварительным данным, произошел 2 августа при вылете Ан-26 "Камчатского авиапредприятия" из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики.
После благополучной посадки специалисты обнаружили вмятину на фронтальной обогреваемой кромке самолета. Первоначально экипаж предположил столкновение с птицей во время взлета в аэропорту Елизово, однако комиссия исключила эту версию – на корпусе не было характерных следов, таких как кровь или перья.
В ходе расследования проверялись и другие возможные причины повреждения, но они не подтвердились. В итоге комиссия Росавиации пришла к выводу, что повреждение Ан-26, вероятнее всего, связано со столкновением с неопознанным объектом, предположительно, беспилотным летательным аппаратом.
15:01:03 25-09-2025
ну вот, самолет победил
15:03:18 25-09-2025
Интересно кто запускал БПЛА на Качатке, японцы?
16:00:49 25-09-2025
Бред из разряда "Бабка на двое сказала!!!"
И специалисты могут ошибаться, утвердительных доводов в пользу БПЛА нет, с таким же успехом можно было прийти к выводу, что самолет с НЛО столкнулся и данная новость "заиграла бы новыми красками!")))))
20:59:47 25-09-2025
от птиц перья или кровь а от БПЛА болтики или проводки...
05:39:37 26-09-2025
тз или апа назад сдавал....