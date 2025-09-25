НОВОСТИПроисшествия

Зафиксировано первое столкновение самолета с БПЛА на территории России

На борту находились 28 пассажиров, включая четверых детей

25 сентября 2025, 14:50, ИА Амител

Поврежденный самолет / Источник фото: "Авиаторщина"

В России зафиксирован первый случай столкновения пассажирского самолета с беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на отчет Росавиации.

Инцидент, по предварительным данным, произошел 2 августа при вылете Ан-26 "Камчатского авиапредприятия" из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики.

После благополучной посадки специалисты обнаружили вмятину на фронтальной обогреваемой кромке самолета. Первоначально экипаж предположил столкновение с птицей во время взлета в аэропорту Елизово, однако комиссия исключила эту версию – на корпусе не было характерных следов, таких как кровь или перья.

В ходе расследования проверялись и другие возможные причины повреждения, но они не подтвердились. В итоге комиссия Росавиации пришла к выводу, что повреждение Ан-26, вероятнее всего, связано со столкновением с неопознанным объектом, предположительно, беспилотным летательным аппаратом.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета. Российский авиалайнер при соприкосновении с китайским бортом получил повреждение хвоста.

самолёт Беспилотники

Avatar Picture
Гость

15:01:03 25-09-2025

ну вот, самолет победил

Avatar Picture
Гость

15:03:18 25-09-2025

Интересно кто запускал БПЛА на Качатке, японцы?

Avatar Picture
Гость

16:00:49 25-09-2025

Бред из разряда "Бабка на двое сказала!!!"
И специалисты могут ошибаться, утвердительных доводов в пользу БПЛА нет, с таким же успехом можно было прийти к выводу, что самолет с НЛО столкнулся и данная новость "заиграла бы новыми красками!")))))

Avatar Picture
Петр

20:59:47 25-09-2025

от птиц перья или кровь а от БПЛА болтики или проводки...

Avatar Picture
Гость

05:39:37 26-09-2025

тз или апа назад сдавал....

