Загадочный столб света заметили в небе над Барнаулом. Рассказываем, что это за явление

В Барнауле вечером 26 ноября горожане заметили необычный световой столб в небе

27 октября 2025, 08:45, ИА Амител

Световой столб

Жители Барнаула заметили в небе необычное природное явление – яркий световой столб. Фотографии зрелища быстро разошлись по социальным сетям.

В комментариях пользователи делились самыми разными версиями – от появления ангела до испытаний ракет. Однако, как поясняют специалисты, явление имеет вполне земное происхождение. Это так называемые световые или солнечные столбы, которые появляются из-за отражения света от ледяных кристаллов в воздухе.

При резком похолодании мельчайшие кристаллы льда зависают в атмосфере и выстраиваются вертикально, отражая свет от уличных фонарей, фар или солнца. Так формируется впечатляющий "столб" света, тянущийся вверх.

Подобные оптические эффекты чаще всего можно наблюдать в морозную погоду. А вместе с ними иногда появляется и другое редкое явление – гало, когда вокруг солнца или луны образуется яркое световое кольцо.

Осень на Алтае / Фото: Евгений Борисов / t.me/borisov_altay

Алтайский фотограф показал магию преображения природы, когда зима переступает порог

Тайна первого снега и рыжее золото: именно так выглядит алтайская осень
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

08:52:31 27-10-2025

- "В комментариях пользователи делились самыми разными версиями — от появления ангела до испытаний ракет." ---- В мирное время такую ерунду бы не писали.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

09:01:51 27-10-2025

Появление ангела ... Дикари-с ... Хе-хе ,блин.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:37:45 27-10-2025

Бартоломео (09:01:51 27-10-2025) Появление ангела ... Дикари-с ... Хе-хе ,блин.... по вере даётся невежественному человеку. Но когда нет ни знания, ни веры, остается только хе-хекать

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:17 27-10-2025

Ну фиг знает. Обычно такие столбы, которые от ледяных частиц, светлее, а не оранжевого цвета.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:02:59 27-10-2025

Конец света...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:03 27-10-2025

"Буревестник", ничего страшного

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:11 27-10-2025

Свет Венеры преломился в верхних слоях атмосферы на ледяных кристаллах. (с) Люди в черном.
В общем - ничего нового)))

  -1 Нравится
Ответить
