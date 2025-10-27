В Барнауле вечером 26 ноября горожане заметили необычный световой столб в небе

27 октября 2025, 08:45, ИА Амител

Световой столб

Жители Барнаула заметили в небе необычное природное явление – яркий световой столб. Фотографии зрелища быстро разошлись по социальным сетям.

В комментариях пользователи делились самыми разными версиями – от появления ангела до испытаний ракет. Однако, как поясняют специалисты, явление имеет вполне земное происхождение. Это так называемые световые или солнечные столбы, которые появляются из-за отражения света от ледяных кристаллов в воздухе.

При резком похолодании мельчайшие кристаллы льда зависают в атмосфере и выстраиваются вертикально, отражая свет от уличных фонарей, фар или солнца. Так формируется впечатляющий "столб" света, тянущийся вверх.

Подобные оптические эффекты чаще всего можно наблюдать в морозную погоду. А вместе с ними иногда появляется и другое редкое явление – гало, когда вокруг солнца или луны образуется яркое световое кольцо.