Загадочный столб света заметили в небе над Барнаулом. Рассказываем, что это за явление
В Барнауле вечером 26 ноября горожане заметили необычный световой столб в небе
27 октября 2025, 08:45, ИА Амител
Жители Барнаула заметили в небе необычное природное явление – яркий световой столб. Фотографии зрелища быстро разошлись по социальным сетям.
В комментариях пользователи делились самыми разными версиями – от появления ангела до испытаний ракет. Однако, как поясняют специалисты, явление имеет вполне земное происхождение. Это так называемые световые или солнечные столбы, которые появляются из-за отражения света от ледяных кристаллов в воздухе.
При резком похолодании мельчайшие кристаллы льда зависают в атмосфере и выстраиваются вертикально, отражая свет от уличных фонарей, фар или солнца. Так формируется впечатляющий "столб" света, тянущийся вверх.
Подобные оптические эффекты чаще всего можно наблюдать в морозную погоду. А вместе с ними иногда появляется и другое редкое явление – гало, когда вокруг солнца или луны образуется яркое световое кольцо.
- "В комментариях пользователи делились самыми разными версиями — от появления ангела до испытаний ракет." ---- В мирное время такую ерунду бы не писали.
09:01:51 27-10-2025
Появление ангела ... Дикари-с ... Хе-хе ,блин.
09:37:45 27-10-2025
Бартоломео (09:01:51 27-10-2025) Появление ангела ... Дикари-с ... Хе-хе ,блин.... по вере даётся невежественному человеку. Но когда нет ни знания, ни веры, остается только хе-хекать
11:24:17 27-10-2025
Ну фиг знает. Обычно такие столбы, которые от ледяных частиц, светлее, а не оранжевого цвета.
12:02:59 27-10-2025
Конец света...
12:09:03 27-10-2025
"Буревестник", ничего страшного
16:31:11 27-10-2025
Свет Венеры преломился в верхних слоях атмосферы на ледяных кристаллах. (с) Люди в черном.
В общем - ничего нового)))