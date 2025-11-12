Заключительные осенние ярмарки пройдут в Барнауле 15 ноября

Торговлю организуют во всех районах города

12 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

15 ноября в Барнауле состоятся заключительные в осеннем сезоне продовольственные ярмарки. На площадках, которые организуют в каждом районе города, представят широкий ассортимент товаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители краевой столицы смогут купить мясо, рыбу, колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также фрукты, овощи и другую продукцию по следующим адресам:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;

– проспект Ленина, 71; Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина); микрорайон Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;

– ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина); микрорайон Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в; Ленинский район – площадь Народная;

– площадь Народная; Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова); Центральный район – проспект Красноармейский, 64 (парковка у ТЦ "Майский"); ул. Чайковского, 21а.

Ярмарки пройдут с 10:00 до 14:00 часов.

Напомним, на последней ярмарке 1 ноября барнаульцы потратили три миллиона рублей. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались мясная продукция, полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия, а также свежие овощи и фрукты.