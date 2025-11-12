Заключительные осенние ярмарки пройдут в Барнауле 15 ноября
Торговлю организуют во всех районах города
12 ноября 2025, 17:15, ИА Амител
15 ноября в Барнауле состоятся заключительные в осеннем сезоне продовольственные ярмарки. На площадках, которые организуют в каждом районе города, представят широкий ассортимент товаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Жители краевой столицы смогут купить мясо, рыбу, колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также фрукты, овощи и другую продукцию по следующим адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина); микрорайон Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район – проспект Красноармейский, 64 (парковка у ТЦ "Майский"); ул. Чайковского, 21а.
Ярмарки пройдут с 10:00 до 14:00 часов.
Напомним, на последней ярмарке 1 ноября барнаульцы потратили три миллиона рублей. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались мясная продукция, полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия, а также свежие овощи и фрукты.
