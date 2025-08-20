Запрос людей. Как хлебокомбинат в Барнауле расширяет производство вопреки внешним вызовам
Первую высокотехнологичную линию "Алтайские закрома" запустили в 2023 году, а теперь готовят к открытию вторую
20 августа 2025, 07:15, ИА Амител
Уже более четырех лет хлебокомбинат "Алтайские закрома" работает над крупным инвестпроектом – новым высокотехнологичным цехом общей стоимостью почти миллиард рублей. Одной из причин перехода на следующий уровень производства директор департамента инновационного развития компании Роман Терновой называет запросы жителей Алтайского края. По его словам, несмотря на модные тренды, связанные с питанием, потребление хлеба только растет.
О том, как в компании преодолевают внешние вызовы, создавая новые производственные линии, и какой хлеб там будут печь, – в материале amic.ru.
Эффективность уже видна
О масштабном проекте хлебокомбинат объявил в 2021 году. По планам, новый цех должен состоять из двух автоматизированных линий:
линия формовых хлебов мощностью 30 тонн в сутки;
линия подовых хлебов (батонов) мощностью 20 тонн в сутки.
По словам Романа Тернового, в высокопроизводительных мощностях по производству хлеба заинтересован весь Алтайский край. Помимо решения собственных задач, хлебокомбинат идет навстречу запросу потребителей – повышает стандарты качества.
«Факторов, которые побудили нас к расширению производства, много. Это не только повышение качества и производительности, но и автоматизация бизнес-процессов, обновление технологий производства, улучшение условий труда для наших сотрудников», – говорит представитель комбината.Первую линию запустили еще в 2023-м: здание и оборудование обошлись более чем в 500 млн рублей. Результат не только оправдал, но и превысил все ожидания, подчеркивает Терновой.
«Уже к началу 2025 года объем производства и продаж превысил плановый, а расчетная окупаемость нашего проекта сократилась. Мы убеждены, что драйвером опережающего роста спроса на наш хлеб стало именно повышение качества», – отметил представитель хлебокомбината.Он подчеркнул, что новая хлебная линия уже загружена на 100%.
Вдохновились и продолжили
Сейчас компания работает над вторым этапом проекта – линией по производству батонов. Период для этого не самый простой, признает Роман Терновой.
«Одна сложность – доступность и цена кредитного финансирования. Вторая – в высокопроизводительную линию должно быть интегрировано иностранное оборудование. Речь идет о таких этапах, как тестоприготовление и упаковка. Соответственно, мы столкнулись с высокой стоимостью оборудования, удлинившейся логистикой поставок и рисками работы с зарубежным партнерами», – поясняет представитель комбината.Но "Алтайские закрома" пошли на эти риски. С лета 2025 года оборудование уже устанавливают в построенное здание. Ожидается, что объект запустят в январе 2026-го.
По словам Тернового, уверенность в том, что оно того стоит, дали результаты первого этапа.
«Опыт первой линии дал нам основания прогнозировать, что и цели второго этапа будут достигнуты, а батонная линия – успешно запущена. Она обеспечит население края батонами нового качества: и классическими из нашего ассортимента, и высокорецептурными новинками», – убежден директор.Стоимость запуска второй линии составляет порядка 400 млн рублей.
Хлеб есть не перестали
Несмотря на модные тенденции, связанные со здоровым образом жизни и питанием, люди совсем не отказываются от хлеба, настаивает Терновой. По его словам, меняются лишь предпочтения людей.
«Начнем с того, что хлеб – это в том числе и здоровое питание, что подтверждается различными экспертами. У людей повышаются требования вкусу, ароматике, внешнему виду. Потребление качественного хлеба, который производится на индустриальных производственных линиях, только растет. При этом снижается потребление хлеба "СССР", который принято называть "кирпичом"», – поясняет представитель комбината.Он отметил, что небольшие пекарни, которые широко распространены в Барнауле, тоже составляют конкуренцию крупным производителям, но тем не менее на каждый вид хлеба находится свой потребитель.
08:02:56 20-08-2025
Что "Русский хлеб", что "Алтайские закрома" производят (не пекут, именно что "производят") несъедобную субстанцию. Несколько лет уже покупаем хлеб в частной пекарне.
09:09:49 20-08-2025
Гостья (08:02:56 20-08-2025) Что "Русский хлеб", что "Алтайские закрома" производят (не п... Согласен. Но приходится брать. Деваться-то некуда.
Я больше скажу (хоть и новость), что сейчас добавляют добавки в хлеб. Специальные и разрешенные ГОСТом.
09:29:07 20-08-2025
Гостья (08:02:56 20-08-2025) что есть то есть ...
есть такой магазин "Быстроном". Они пекут свой хлеб.
Когда его беру ещё теплым, принесу домой и сразу могу булку съесть.
А если в бумажный пакет завернуть то и через 2 дня он по вкусу как свежий.
11:48:49 20-08-2025
Гостья (08:02:56 20-08-2025) Что "Русский хлеб", что "Алтайские закрома" производят (не п... Покупаю продукцию и тех, и тех. Замечаний к качеству у меня нет, вкусное всё. Более того, хлебокомбинаты как раз и соблюдают все нормы и госты, а что там вам в частной пекарне испекут это лотерея, и призы в ней от обнимания с унитазом до реанимации и оградки.
Так что или специализированные крупные предприятия, или сами пеките у себя на кухне. Остальное такое себе.
10:56:01 20-08-2025
Сама пеку, в хлебопечке. Просто и дешево.
11:40:30 20-08-2025
Иванна (10:56:01 20-08-2025) Сама пеку, в хлебопечке. Просто и дешево. ... Есть ли у Вас проблемы с лишним весом от постоянного поедание хлеба собственной выпечки?
15:51:32 20-08-2025
На вкус и цвет товарищей нет. Берем хлеб Алтайских закромов. Хороший вкусный хлеб
16:28:09 20-08-2025
Гость (15:51:32 20-08-2025) На вкус и цвет товарищей нет. Берем хлеб Алтайских закромов.... Вата, а не хлеб!
14:05:33 21-08-2025
Почему в Барнауле,в отличии от других городов такой отвратительный ХЛЕБ ???? МНОГО где был и редко где встречается такое плохое качество....
00:07:03 22-08-2025
Хлеб в нарезке и целлофане это не хлеб, а хлебобулочное изделие. Плесень и картофельная болезнь. Выброс и покупка новой булки дают +30% прибыли хлебозаводу. Граммовка 0.35-0.4кг это смех. Хлеб в СССР весил 1кг. И стоил 20коп. Он был натуральным и ароматным, без улучшителей. Мякиш не залипал. Пекли в заводских печах. То, что выпускают сейчас - не то пальто.