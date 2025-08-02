НОВОСТИЭкономика

Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября

Индексация затронет несколько категорий работников

02 августа 2025, 20:25, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство проиндексирует зарплаты бюджетников с 1 октября, пишет rg.ru.

Размер индексации составит 7,6%. 

Повышение затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.

Ранее сообщили, что средняя зарплата в РФ приблизилась к 100 тысячам рублей.

Комментарии 7

Гость

20:59:38 02-08-2025

Это средняя за сотку перевалит

гость

21:21:24 02-08-2025

Медикам тоже в октябре прошлого года увеличили зарплату, а по итогу стала меньше.

Гость

06:58:32 03-08-2025

100 тысяч рублей - это достойная зарплата. Конечно на 20 тысяч меньше, чем пенсия у наших эмигрантов в Германии, но ничего, скоро дотянем!

Гость

07:36:35 03-08-2025

У меня жена педагог. Эх, заживём! На Барнаулку съездим. В пельменную сходим! Ура!

Гость

08:36:57 03-08-2025

Гость (07:36:35 03-08-2025) У меня жена педагог. Эх, заживём! На Барнаулку съездим. В п... Размечтался. Повышение только для федеральных бюджетников.

Гость

08:45:55 03-08-2025

отрицательный рост 146

Russkiy

10:09:14 03-08-2025

ЖКХ с июля, а зп почему только с октября? У чиновников и депутатов весной зп подняли, заранее...

