Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября
Индексация затронет несколько категорий работников
02 августа 2025, 20:25, ИА Амител
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Правительство проиндексирует зарплаты бюджетников с 1 октября, пишет rg.ru.
Размер индексации составит 7,6%.
Повышение затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.
Ранее сообщили, что средняя зарплата в РФ приблизилась к 100 тысячам рублей.
20:59:38 02-08-2025
Это средняя за сотку перевалит
21:21:24 02-08-2025
Медикам тоже в октябре прошлого года увеличили зарплату, а по итогу стала меньше.
06:58:32 03-08-2025
100 тысяч рублей - это достойная зарплата. Конечно на 20 тысяч меньше, чем пенсия у наших эмигрантов в Германии, но ничего, скоро дотянем!
07:36:35 03-08-2025
У меня жена педагог. Эх, заживём! На Барнаулку съездим. В пельменную сходим! Ура!
08:36:57 03-08-2025
Гость (07:36:35 03-08-2025) У меня жена педагог. Эх, заживём! На Барнаулку съездим. В п... Размечтался. Повышение только для федеральных бюджетников.
08:45:55 03-08-2025
отрицательный рост 146
10:09:14 03-08-2025
ЖКХ с июля, а зп почему только с октября? У чиновников и депутатов весной зп подняли, заранее...