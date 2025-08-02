Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября

Индексация затронет несколько категорий работников

02 августа 2025, 20:25, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство проиндексирует зарплаты бюджетников с 1 октября, пишет rg.ru.

Размер индексации составит 7,6%.

Повышение затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.

Ранее сообщили, что средняя зарплата в РФ приблизилась к 100 тысячам рублей.