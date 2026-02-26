Земля для бойцов и миллионы в бюджет. Как прошла февральская сессия алтайских депутатов

Фоторепортаж с 49-й сессии АКЗС

26 февраля 2026, 17:17, ИА Амител

Февральская сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В четверг, 26 февраля, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания провели очередную сессию, которая началась на торжественной ноте: спикер АКЗС Александр Романенко вручил почетные награды заслуженным деятелям региона — ветерану политики Льву Коршунову, лидеру фракции "Единая Россия" Сергею Прибу и главе Минфина Данилу Ситникову.

Первым вопросом повестки стал доклад начальника краевого ГУ МВД Сергея Камышева, согласно которому статистика за прошлый год демонстрирует позитивную динамику: преступность в крае снизилась на 14%, количество киберкраж сократилось на 15%, а уровень доверия жителей к полиции достиг внушительных 60%.

В ходе работы депутаты приняли ряд социально значимых решений, в частности, наделили бойцов частных военных компаний с государственными наградами правом на получение бесплатной земли наравне с другими участниками СВО. В целях решения кадрового вопроса в здравоохранении были официально закреплены новые меры поддержки для выпускников медвузов, призванные стимулировать молодежь к работе в местных больницах.

Экономический блок сессии ознаменовался пополнением регионального бюджета почти на 500 млн рублей благодаря успешной приватизации акций АО "Промышленный", а в сфере международных связей было утверждено соглашение о сотрудничестве с коллегами из Минской области Республики Беларусь. Стоит отметить, что текущий политический сезон имеет особое значение, так как в 2026 году жителям Алтайского края предстоит выбрать новый состав краевого Законодательного собрания и Государственной Думы.

Как прошла 49-я сессия АКЗС — в нашем фоторепортаже.