Земля для бойцов и миллионы в бюджет. Как прошла февральская сессия алтайских депутатов
Фоторепортаж с 49-й сессии АКЗС
26 февраля 2026, 17:17, ИА Амител
В четверг, 26 февраля, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания провели очередную сессию, которая началась на торжественной ноте: спикер АКЗС Александр Романенко вручил почетные награды заслуженным деятелям региона — ветерану политики Льву Коршунову, лидеру фракции "Единая Россия" Сергею Прибу и главе Минфина Данилу Ситникову.
Первым вопросом повестки стал доклад начальника краевого ГУ МВД Сергея Камышева, согласно которому статистика за прошлый год демонстрирует позитивную динамику: преступность в крае снизилась на 14%, количество киберкраж сократилось на 15%, а уровень доверия жителей к полиции достиг внушительных 60%.
В ходе работы депутаты приняли ряд социально значимых решений, в частности, наделили бойцов частных военных компаний с государственными наградами правом на получение бесплатной земли наравне с другими участниками СВО. В целях решения кадрового вопроса в здравоохранении были официально закреплены новые меры поддержки для выпускников медвузов, призванные стимулировать молодежь к работе в местных больницах.
Экономический блок сессии ознаменовался пополнением регионального бюджета почти на 500 млн рублей благодаря успешной приватизации акций АО "Промышленный", а в сфере международных связей было утверждено соглашение о сотрудничестве с коллегами из Минской области Республики Беларусь. Стоит отметить, что текущий политический сезон имеет особое значение, так как в 2026 году жителям Алтайского края предстоит выбрать новый состав краевого Законодательного собрания и Государственной Думы.
Как прошла 49-я сессия АКЗС — в нашем фоторепортаже.
21:36:53 26-02-2026
ЧВК узаконили ?
09:38:29 27-02-2026
Почему власти до сих пор не исполнили решение суда о проведении света, газа, воды и дорог к земельным участкам многодетных в Бельмесёво? Когда уже начнут наказывать Администрацию за бездействие, неисполнение решения суда и таким образом оскорбление чувств многодетных?
09:54:59 27-02-2026
Гость (09:38:29 27-02-2026) Почему власти до сих пор не исполнили решение суда о проведе... Вопрос в стадии решения. Ожидайте коммуникации к 3030 году. Дороги к 3050.
09:58:15 27-02-2026
Гость (09:38:29 27-02-2026) Почему власти до сих пор не исполнили решение суда о проведе... Достала ныть уже. Пиши напрямую в спортлото, там разберутся и помогут. Путем выдачи лотерейных билетов.
20:51:05 28-02-2026
Гость (09:58:15 27-02-2026) Достала ныть уже. Пиши напрямую в спортлото, там разберутся ... Вы случайно не из МВД АК!!??