НОВОСТИОбщество

"Жаловались на странные звуки". Детей из рухнувшей в Татарске школы перевели на дистант

Одним из вариантов размещения детей остается интернат № 9

22 сентября 2025, 11:10, ИА Амител

Рухнувшая школа / Фото: СУ СК России по Новосибирской области
Рухнувшая школа / Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Татарске школьники, оставшиеся без здания после обрушения, временно переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Решение о том, где дети продолжат занятия, будут принимать вместе с родителями – одним из вариантов остается размещение в интернате № 9. Пока же уроки переведены в онлайн-формат до 24 сентября.

В городе после происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам местных жителей, еще до обрушения дети жаловались на странные звуки в стенах здания. В школу выехала комиссия, чтобы оценить последствия и найти решения для организации дальнейшего учебного процесса.

Ранее в региональном Минобразования заявляли, что рухнувшая школа еще в начале года была признана готовой к приему детей.

Новосибирская область школы

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:37:05 22-09-2025

Александр Иванович, без Вас ни как!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:08 22-09-2025

Слава богу что детей в ней не было

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров