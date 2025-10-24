Можно брать солнцезащитные очки для прогулки по городу

24 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В 2025 году погода часто радует жителей Алтайского края именно в выходные дни. Да, это лето было каким-то не летним, даже осенним, но и на самом деле несколько раз было так, что вся неделя холодная, а именно в субботу и воскресенье – жара. Так будет и в последние выходные в октябре. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Погода в Алтайском крае в октябре / Прогнозы: "Яндекс.Погода" и Gismeteo

В субботу, 25 октября, ожидается +11 градусов, день будет солнечным, так что можно брать солнцезащитные очки для прогулки по городу.

В воскресенье, 26 октября, ожидается +7...+9 градусов. Однако в этом случае сервисы немного разошлись в прогнозе: будет либо просто облачно, либо облачно и с дождем.

С понедельника, 27 октября, будет уже не так жарко, но и холодов пока ждать не стоит. Относительное тепло продержится до 4 ноября включительно.