Жара до +11 градусов. Погода подарит жителям Алтая прекрасные выходные в конце октября
Можно брать солнцезащитные очки для прогулки по городу
24 октября 2025, 15:15, ИА Амител
В 2025 году погода часто радует жителей Алтайского края именно в выходные дни. Да, это лето было каким-то не летним, даже осенним, но и на самом деле несколько раз было так, что вся неделя холодная, а именно в субботу и воскресенье – жара. Так будет и в последние выходные в октябре. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
В субботу, 25 октября, ожидается +11 градусов, день будет солнечным, так что можно брать солнцезащитные очки для прогулки по городу.
В воскресенье, 26 октября, ожидается +7...+9 градусов. Однако в этом случае сервисы немного разошлись в прогнозе: будет либо просто облачно, либо облачно и с дождем.
С понедельника, 27 октября, будет уже не так жарко, но и холодов пока ждать не стоит. Относительное тепло продержится до 4 ноября включительно.
16:10:21 24-10-2025
Меня больше смущают тройняшки мутанты с руками в обратную сторону