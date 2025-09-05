Желание жителей Барнаула ругаться с работодателями зависит от уровня их образования

Мужчины проявляют большую склонность к публичности в разрешении конфликтов

05 сентября 2025, 13:16, ИА Амител

Выяснение отношений в офисе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Большинство барнаульцев негативно относится к публичному обсуждению трудовых споров (85%): причем 52% уверены, что подобное категорически недопустимо, а 33% – скорее против подобного. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Лишь 15% опрошенных в той или иной степени считают приемлемым "вынос сора из избы": 9% абсолютно убеждены в этом, 6% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу», – говорится в исследовании.

Мужчины проявляют большую склонность к публичности в разрешении конфликтов: 21% против 10% женщин.

Опрошенные с доходом от 100 тысяч рублей занимают наиболее жесткую позицию против публичности (только 11% в той или иной степени за, 53% – категорически против), а с доходом 50–100 тысяч рублей чаще склонны допускать публичное обсуждение конфликтов (23%).

«Опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще поддерживают идею публичности (22%), а доля категоричных противников среди них минимальна (33%). Среди обладателей высшего образования картина иная: лишь 9% допускают вынесение споров в публичную плоскость, 50% категорически против такого подхода», – выяснили социологи.

Опрос проведен с 29 августа по 2 сентября 2025 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.

