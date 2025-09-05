Желание жителей Барнаула ругаться с работодателями зависит от уровня их образования
Мужчины проявляют большую склонность к публичности в разрешении конфликтов
05 сентября 2025, 13:16, ИА Амител
Большинство барнаульцев негативно относится к публичному обсуждению трудовых споров (85%): причем 52% уверены, что подобное категорически недопустимо, а 33% – скорее против подобного. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«Лишь 15% опрошенных в той или иной степени считают приемлемым "вынос сора из избы": 9% абсолютно убеждены в этом, 6% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу», – говорится в исследовании.
Мужчины проявляют большую склонность к публичности в разрешении конфликтов: 21% против 10% женщин.
Опрошенные с доходом от 100 тысяч рублей занимают наиболее жесткую позицию против публичности (только 11% в той или иной степени за, 53% – категорически против), а с доходом 50–100 тысяч рублей чаще склонны допускать публичное обсуждение конфликтов (23%).
«Опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще поддерживают идею публичности (22%), а доля категоричных противников среди них минимальна (33%). Среди обладателей высшего образования картина иная: лишь 9% допускают вынесение споров в публичную плоскость, 50% категорически против такого подхода», – выяснили социологи.
Опрос проведен с 29 августа по 2 сентября 2025 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.
13:37:42 05-09-2025
Ну что ж, закономерно. Малообразованные более скандальные, очевидно, что не хватает ума (и словарного запаса) решить проблему цивилизованно, а не разинув рот.
15:32:26 05-09-2025
Гость (13:37:42 05-09-2025) Ну что ж, закономерно. Малообразованные более скандальные, о... так ведь наоборот - чем образованнее тем склочнее, вреднее и гоношистее.
20:04:48 05-09-2025
Мусик (15:32:26 05-09-2025) так ведь наоборот - чем образованнее тем склочнее, вреднее и...
Муся, судя по твоим сообщениям, у тебя вообще образование уровня начальной коррекционной школы
14:33:59 05-09-2025
Ругаться вообще никогда ни с кем нельзя.
15:52:52 05-09-2025
«Опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще поддерживают идею публичности (22%)--- ну так понятно, уровень интеллекта ниже, мышление ригидное. Это из серии "деревня сплетнями живёт".
16:47:18 05-09-2025
а зачем вообще ругаться? смени работодателя и всего делов