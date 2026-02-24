В Новоалтайске жена простила мужа, едва не задушившего ее

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину

24 февраля 2026, 17:42, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Новоалтайске мировой суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в угрозе убийством супруге. Информация об этом опубликована управлением по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел в квартире семейной пары во время бытового конфликта. По материалам дела, мужчина внезапно схватил жену за плечо и резко потянул к себе. Женщина потеряла равновесие, упала и ударилась о находившуюся рядом кровать. После этого супруг наклонился над ней, сжал ее шею руками и стал угрожать расправой.

Пострадавшая восприняла происходящее как реальную опасность для жизни и обратилась в правоохранительные органы. Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством при наличии оснований опасаться ее осуществления.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Однако потерпевшая подала ходатайство о прекращении уголовного преследования, указав, что конфликт был исчерпан, супруг извинился, и между сторонами достигнуто примирение.

Мировой судья судебного участка № 3 Новоалтайска удовлетворил ходатайство и вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

