В Новоалтайске жена простила мужа, едва не задушившего ее
На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину
24 февраля 2026, 17:42, ИА Амител
В Новоалтайске мировой суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в угрозе убийством супруге. Информация об этом опубликована управлением по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Инцидент произошел в квартире семейной пары во время бытового конфликта. По материалам дела, мужчина внезапно схватил жену за плечо и резко потянул к себе. Женщина потеряла равновесие, упала и ударилась о находившуюся рядом кровать. После этого супруг наклонился над ней, сжал ее шею руками и стал угрожать расправой.
Пострадавшая восприняла происходящее как реальную опасность для жизни и обратилась в правоохранительные органы. Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством при наличии оснований опасаться ее осуществления.
На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Однако потерпевшая подала ходатайство о прекращении уголовного преследования, указав, что конфликт был исчерпан, супруг извинился, и между сторонами достигнуто примирение.
Мировой судья судебного участка № 3 Новоалтайска удовлетворил ходатайство и вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Ранее в Иркутске мужчина на протяжении нескольких месяцев подвергал свою жену жестокому обращению, а после ее бегства захватил в заложники и лишил жизни близкую знакомую супруги.
18:42:22 24-02-2026
Правильно, бьет - значит любит, убьет - значит сильно любил.
18:54:39 24-02-2026
Иванна (18:42:22 24-02-2026) Правильно, бьет - значит любит, убьет - значит сильно любил.... Возлюбленная, ага. Как очень любят писать наши журналисты в подобных трешовых ситуациях. Ну ежели угроза убийствосм и примирение, то как убьет, ему сразу орден дадут, наверное.
21:09:35 24-02-2026
Значит любит.
22:30:22 24-02-2026
значит, в другой раз придавит. такие не останавливаются добровольно.
аминь, чо.