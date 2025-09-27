Женщины в Алтайском крае все чаще выбирают работу курьера из-за гибкого графика
В Алтайском крае количество резюме от соискательниц на эту должность увеличилось на 114% за январь – август 2025 года
27 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
Совместное исследование "Авито Работы" и сервиса доставки "Купер" показало значительный рост интереса женщин к профессии курьера. В Алтайском крае количество резюме от соискательниц на эту должность увеличилось на 114% за январь – август 2025 года.
Ключевые тенденции:
-
каждая третья женщина-курьер в России (32%) работает в сервисе "Купер" более года;
-
наиболее активная возрастная группа – женщины 35–44 лет (38%);
-
основные мотивы: гибкий график (35%), совмещение с основной работой (30%), быстрый доход (22%).
Региональная статистика:
-
Кемеровская область: +120% резюме, средняя зарплата 143 831 руб/мес;
-
Алтайский край: +114% резюме, среднее предложение 100 057 руб/мес;
-
Свердловская область: +93% резюме, зарплата 131 425 руб/мес.
Преимущества профессии:
-
независимость и свободный график (33%);
-
дополнительный доход (24%);
-
возможность самостоятельно планировать нагрузку (22%).
Эксперты отмечают, что курьерская доставка стала универсальным решением для женщин с разными потребностями – от дополнительного заработка до постоянного источника дохода. За последние два года число девушек-курьеров в "Купере" увеличилось на 60%.
08:28:23 27-09-2025
Это которых в сауну привозят?
09:51:26 27-09-2025
Конечно они туда от хорошей жизни все ломанулись. Просто денег не хватает вот и пашут. А хорошо там или плохо время покажет.
10:20:43 27-09-2025
Конечно, за чуть больше МРОТ от 30 -40 тыщь, за 8 часов , как работодатели хотят, вот директор , общественный деятель, демограф, ни на сколько не отступает.
10:45:01 27-09-2025
пашут, потому что денег не хватает, часто совмещая с основной работой.
я бы тоже пошла подработать в выходные, но работа выматывает до немогу.
21:25:29 27-09-2025
нам уже раз 30 привозила блюда женщина-курьер. очень приятно работать с такими. и из русского чая ужины, бургеркинг, пиццы, продукты, и пр. все быстро, не отсыревшее, классно упаковано
12:15:23 28-09-2025
Онлифанз закрыли?