НОВОСТИОбщество

Женщины в Алтайском крае все чаще выбирают работу курьера из-за гибкого графика

В Алтайском крае количество резюме от соискательниц на эту должность увеличилось на 114% за январь – август 2025 года

27 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Совместное исследование "Авито Работы" и сервиса доставки "Купер" показало значительный рост интереса женщин к профессии курьера. В Алтайском крае количество резюме от соискательниц на эту должность увеличилось на 114% за январь – август 2025 года.

Ключевые тенденции:

  • каждая третья женщина-курьер в России (32%) работает в сервисе "Купер" более года;

  • наиболее активная возрастная группа – женщины 35–44 лет (38%);

  • основные мотивы: гибкий график (35%), совмещение с основной работой (30%), быстрый доход (22%).

Региональная статистика:

  1. Кемеровская область: +120% резюме, средняя зарплата 143 831 руб/мес;

  2. Алтайский край: +114% резюме, среднее предложение 100 057 руб/мес;

  3. Свердловская область: +93% резюме, зарплата 131 425 руб/мес.

Преимущества профессии:

  • независимость и свободный график (33%);

  • дополнительный доход (24%);

  • возможность самостоятельно планировать нагрузку (22%).

Эксперты отмечают, что курьерская доставка стала универсальным решением для женщин с разными потребностями – от дополнительного заработка до постоянного источника дохода. За последние два года число девушек-курьеров в "Купере" увеличилось на 60%.

Барнаул Алтайский край Работа

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:28:23 27-09-2025

Это которых в сауну привозят?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:26 27-09-2025

Конечно они туда от хорошей жизни все ломанулись. Просто денег не хватает вот и пашут. А хорошо там или плохо время покажет.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:43 27-09-2025

Конечно, за чуть больше МРОТ от 30 -40 тыщь, за 8 часов , как работодатели хотят, вот директор , общественный деятель, демограф, ни на сколько не отступает.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:45:01 27-09-2025

пашут, потому что денег не хватает, часто совмещая с основной работой.
я бы тоже пошла подработать в выходные, но работа выматывает до немогу.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:25:29 27-09-2025

нам уже раз 30 привозила блюда женщина-курьер. очень приятно работать с такими. и из русского чая ужины, бургеркинг, пиццы, продукты, и пр. все быстро, не отсыревшее, классно упаковано

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:15:23 28-09-2025

Онлифанз закрыли?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров