Женщины в Алтайском крае все чаще выбирают работу курьера из-за гибкого графика

В Алтайском крае количество резюме от соискательниц на эту должность увеличилось на 114% за январь – август 2025 года

27 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Совместное исследование "Авито Работы" и сервиса доставки "Купер" показало значительный рост интереса женщин к профессии курьера. В Алтайском крае количество резюме от соискательниц на эту должность увеличилось на 114% за январь – август 2025 года.

Ключевые тенденции:

каждая третья женщина-курьер в России (32%) работает в сервисе "Купер" более года;

наиболее активная возрастная группа – женщины 35–44 лет (38%);

основные мотивы: гибкий график (35%), совмещение с основной работой (30%), быстрый доход (22%).

Региональная статистика:

Кемеровская область: +120% резюме, средняя зарплата 143 831 руб/мес; Алтайский край: +114% резюме, среднее предложение 100 057 руб/мес; Свердловская область: +93% резюме, зарплата 131 425 руб/мес.

Преимущества профессии:

независимость и свободный график (33%);

дополнительный доход (24%);

возможность самостоятельно планировать нагрузку (22%).

Эксперты отмечают, что курьерская доставка стала универсальным решением для женщин с разными потребностями – от дополнительного заработка до постоянного источника дохода. За последние два года число девушек-курьеров в "Купере" увеличилось на 60%.