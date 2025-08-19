Жесткое массовое ДТП с трактором стало причиной смерти двух человек

Авария произошла в Курманаевском районе Оренбургской области

19 августа 2025, 18:02, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Два человека погибли, еще один пострадал в Курманаевском районе Оренбургской области. Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД, авария произошла на 268-м километре трассы Бугульма – Уральск, неподалеку от села Кутуши Курманаевского района.

По предварительной информации, 27-летний водитель Mazda 6 столкнулся с трактором. От удара сельскохозяйственная техника выехала на встречную полосу, где столкнулась с Geely Emgrand.

Жертвами аварии стали 45-летний водитель и 17-летняя пассажирка Geely – они скончались на месте. Водитель Mazda получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован.