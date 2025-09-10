Жесткое столкновение кроссовера с грузовиком произошло на Змеиногорском тракте. Видео

Водителя кроссовера с места ДТП увезли на скорой

10 сентября 2025, 13:05, ИА Амител

На Змеиногорском тракте произошло жесткое ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Змеиногорском тракте произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, авария случилась, когда 41-летний водитель автомобиля "Дэу Ультра" при движении по трассе перед поворотом направо не занял крайнее правое положение. В результате его автомобиль столкнулся с попутным "Субару Форестер", за рулем которого находился 36-летний мужчина.

«Водитель "Субару" получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», – отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются, по факту ДТП проводится проверка.

