Жесткое столкновение кроссовера с грузовиком произошло на Змеиногорском тракте. Видео
Водителя кроссовера с места ДТП увезли на скорой
10 сентября 2025, 13:05, ИА Амител
В Барнауле на Змеиногорском тракте произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, авария случилась, когда 41-летний водитель автомобиля "Дэу Ультра" при движении по трассе перед поворотом направо не занял крайнее правое положение. В результате его автомобиль столкнулся с попутным "Субару Форестер", за рулем которого находился 36-летний мужчина.
«Водитель "Субару" получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», – отметили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия уточняются, по факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Солнечная Поляна столкнулись два легковых автомобиля.
14:01:43 10-09-2025
Поворот длинномера не из крайнего ряда очевиден, но трактовка происшествия скорее звучит всё-таки как "паркетник столкнулся". И навряд ли торможение грузовика было настолько интенсивным, что тормозов Субару не хватило
14:44:20 10-09-2025
Длинномера можно поворачивать из второго ряда и наверняка грузовик не резко тормозил из за того что забыл про поворот. Скорее всего что то отвлекло водителя легковушки. А ведь еще не зима и не дождь.
Или ехал быстро или увидел в последний момент. Мне кажется грузовик не виноват
20:06:37 10-09-2025
гость (14:44:20 10-09-2025) Длинномера можно поворачивать из второго ряда и наверняка гр... Серьезно? Если есть соответствующая разметка и знаки указывающие, что поворот направо разрешен со второй полосы. А че б со второй полосы например с Павлика на Георгиева не повернуть в лоб встречке выедешь.
08:55:06 11-09-2025
гость (20:06:37 10-09-2025) Серьезно? Если есть соответствующая разметка и знаки указыва... Садись , ДВА!
Если габариты фуры не позволяют повернуть ей из крайнего правого положения, водители грузовиков на практике поворачивают, пользуясь вторым рядом.
📎Согласно п.8.7 ПДД «Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот с соблюдением требований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам»
Так что сам по себе поворот фуры из второго ряда нарушением правил не является, но в ДТП однозначно будет виноват водила грузовика .
08:58:24 11-09-2025
Гость (08:55:06 11-09-2025) Садись , ДВА! Если габариты фуры не позволяют повернуть ... В принципе согласен. Но еще надо смотреть какая скорость была у субаря.
15:05:29 10-09-2025
"его автомобиль столкнулся с попутным "Субару Форестер""....скорее Субару на скорости врезалась в "неожиданное" препятствие на своем пути.
16:07:28 10-09-2025
Ничто так не радует взор, как очередной "лётчик-залётчик", залетевший в причал № 1 (номер 2 у нас - каток)
21:03:51 10-09-2025
Водителю крупно повезло, что остался жив. кузов грузовика зашел в его салон до середины салона
09:17:49 11-09-2025
Гость (08:58:24 11-09-2025) В принципе согласен. Но еще надо смотреть какая скорость был... Таких случаев миллион, но всегда виноват водила фуры. Вот из-за этого: ...при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.
Про скорость в этом примечании ни слова.
09:34:32 11-09-2025
Не важно что делал грузовик ехал он прямо или поворачивал. По фото видно, что форик влете четко в заднюю часть. Причем в полосе грузовика. Вероятно водитель либо привысил скорость либо отвлекся от управления.
14:37:32 11-09-2025
Этот поворот появился недавно для проезда к строительной площадке. Вероятно, есть вина застройщика, поскольку желание сэкономить привело к появлению такой геометрии перекрестка, что планируемые заезды габаритных транспортных средств не позволяют им туда нормально вписаться.