Жительница Алтая получила 12 лет за жестокое убийство подруги

Обвиняемая и ее знакомый избили девушку, а затем подсудимая задушила жертву

07 февраля 2026, 09:05, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае вынесли приговор 37-летней жительнице Краснощековского района, виновной в зверском убийстве молодой женщины. Трагедия произошла в октябре 2024 года в селе Маралиха. Как выяснили следователи, 25-летняя знакомая пришла в гости к обвиняемой и ее сожителю. Во время совместного распития алкоголя между хозяевами и гостьей вспыхнул конфликт.

«В пылу ссоры обвиняемая и ее сожитель начали избивать девушку - кулаками, металлическим совком и гидравлическим шлангом. После этого агрессоры посадили избитую девушку в машину и вывезли на окраину села, где продолжили истязания. Кульминацией стало удушение потерпевшей», - рассказали в региональной прокуратуре.

Пропажу девушки родственники обнаружили спустя несколько дней и сообщили о случившемся в полицию. Через некоторое время тело погибшей было найдено в яме неподалеку от населенного пункта. Благодаря оперативной и слаженной работе следователей Следственного комитета и сотрудников полиции подозреваемые были задержаны, а преступление раскрыто в сжатые сроки.

Жительницу края приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.