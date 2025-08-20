Житель Алтая перевел мошенникам почти 3 млн рублей в надежде получить Hyundai из Германии
Полицейские возбудили уголовное дело
20 августа 2025, 14:15, ИА Амител
53-летний житель Майминского района Республики Алтай потерял почти 3 млн рублей при покупке автомобиля в интернете, сообщили в МВД региона.
Мужчина нашел заинтересовавшее его предложение в "Телеграме". Сельчанину пообещали привезти из Германии Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска стоимостью 1 млн рублей, не считая утилизационных и таможенных сборов.
«Сельчанин согласился, после чего ему направили договор об исполнении обязательств по организации доставки транспортного средства, где были приведены паспортные данные директора фирмы. Поверив в подлинность документа, мужчина его подписал, после чего ему поступили реквизиты для внесения предоплаты в сумме 775 тысяч рублей. Далее ему прислали счет в размере 455 тысяч на оплату таможенных сборов за ввоз автомобиля на территорию России. Затем пришло несколько счетов на покрытие утилизационных сборов в общей сумме более 1,6 млн рублей», – рассказали в ведомстве.
Заплатив деньги, мужчина стал ждать машину. Владельцем авто он должен был стать в начале августа, но этого не случилось. Связаться с поставщиками не удалось.
В итоге потерпевший обратился в полицию. Сумма ущерба составила 2,894 млн рублей. Стражи порядка во время разбирательства выяснили, что аферист при заключении договора использовал поддельный паспорт.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.
15:06:30 20-08-2025
Найти предложение в телеграмме , сам чел из села ... Что бы могло пойти не так.
15:07:07 20-08-2025
Ну вот тут сложно человека назвать лохом. Но схема рабочая.
15:26:05 20-08-2025
как он вообще умудрился эти 3 млн. заработать? в селе? я чувствую себя дурой... у меня нет 3 млн. которые можно было бы передать мошенникам
22:33:41 20-08-2025
Гость (15:26:05 20-08-2025) как он вообще умудрился эти 3 млн. заработать? в селе? я чув... Знакомому домик от родителей достался в Майме продал за 12 млн в прошлом году. Ну и это не единственный вариант))
16:33:26 20-08-2025
Ума просто палата!
17:11:24 20-08-2025
не пенсионер? А то кругом пенсионеры идиоты. А то меня не у каких жуликов мозгов не хватает обмануть. А тут все пенсионер дурак да пенсионер.
18:32:37 20-08-2025
Зачем Хюндай, когда есть Таёта.