Житель Алтая перевел мошенникам почти 3 млн рублей в надежде получить Hyundai из Германии

Полицейские возбудили уголовное дело

20 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Idris Bachir / unsplash.com

53-летний житель Майминского района Республики Алтай потерял почти 3 млн рублей при покупке автомобиля в интернете, сообщили в МВД региона.

Мужчина нашел заинтересовавшее его предложение в "Телеграме". Сельчанину пообещали привезти из Германии Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска стоимостью 1 млн рублей, не считая утилизационных и таможенных сборов.

«Сельчанин согласился, после чего ему направили договор об исполнении обязательств по организации доставки транспортного средства, где были приведены паспортные данные директора фирмы. Поверив в подлинность документа, мужчина его подписал, после чего ему поступили реквизиты для внесения предоплаты в сумме 775 тысяч рублей. Далее ему прислали счет в размере 455 тысяч на оплату таможенных сборов за ввоз автомобиля на территорию России. Затем пришло несколько счетов на покрытие утилизационных сборов в общей сумме более 1,6 млн рублей», – рассказали в ведомстве.

Заплатив деньги, мужчина стал ждать машину. Владельцем авто он должен был стать в начале августа, но этого не случилось. Связаться с поставщиками не удалось.

В итоге потерпевший обратился в полицию. Сумма ущерба составила 2,894 млн рублей. Стражи порядка во время разбирательства выяснили, что аферист при заключении договора использовал поддельный паспорт.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.