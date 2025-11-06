Житель Алтая после застолья уехал домой на чужой машине

Мужчину ранее судили за кражу, грабеж и мошенничество

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Алтайском крае до пяти лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Рубцовского района, который после застолья уехал домой на чужой машине, сообщает региональное МВД.

«Вечером владелец автомобиля у себя дома распивал спиртное в компании знакомого. Проснувшись утром, мужчина понял, что гость пропал, а с ним – автомобиль и ключи от него», – рассказали в ведомстве.

Угонщика, ранее судимого за кражу, грабеж и мошенничество, оперативно задержали. Он пояснил, что увидел незапертый припаркованный автомобиль с ключами в салоне и решил уехать домой.

