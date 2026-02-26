Житель Алтайского края стал жертвой кражи в поезде Тюмень — Новосибирск

Попутчик из Омска обокрал мужчину и сошел с поезда в Новосибирской области

26 февраля 2026, 10:29, ИА Амител

Кража в поезде / Фото: стоп-кадр с видео телеграм-канала транспортной полиции Сибири

Транспортные полицейские раскрыли кражу мобильного телефона у пассажира поезда Тюмень — Новосибирск.

Как говорится в сообщении телеграм-канала транспортной полиции Сибири, в линейный отдел МВД России на станции Барабинск Новосибирской области обратился 50‑летний житель Алтайского края.

Он сообщил, что во время поездки в пассажирском поезде у него пропал мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Оперативники транспортной полиции оперативно задержали подозреваемого — им оказался 21‑летний житель Омской области, который ехал в одном полукупе с потерпевшим.

По данным следствия, потерпевший оставил телефон на столе и уснул. Злоумышленник, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил устройство, а затем сошел с поезда на станции Калачинск.

В настоящее время гаджет изъят. После завершения всех процессуальных действий его вернут владельцу. Следователи ЛО МВД России на станции Барабинск возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

