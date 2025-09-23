Житель Барнаула получил восемь лет "строгача" за убийство таксиста в Новосибирской области

Тело таксиста обнаружил его 12-летний сын

Место преступления / Источник фото: СУ СК Новосибирской области

Житель Алтайского края приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство таксиста в Новосибирской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону и прокуратуре.

По материалам дела, инцидент произошел в апреле 2025 года. 76-летний мужчина вызвал такси, чтобы добраться из Новосибирска в Барнаул. По пути он употреблял спиртное и уснул. Водитель привез пассажира к себе домой в село Дорогино Черепановского района, где тот переночевал в автомобиле.

Наутро хозяин дома пригласил мужчину в жилище, где они продолжили распивать алкоголь. В ходе застолья пассажир заподозрил таксиста в краже крупной суммы денег. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость нанес водителю ножевое ранение. После этого он лег спать.

От полученной травмы потерпевший скончался на месте. Его тело обнаружил 12-летний сын. Суд признал жителя Алтайского края виновным и назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

