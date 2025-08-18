Житель Белокурихи перевел мошенникам 250 тысяч рублей со счета компании
Злоумышленник представился начальником
18 августа 2025, 09:30, ИА Амител
Сотрудник компании из Белокурихи перевел мошенникам 250 тысяч рублей, поверив аферистам, выдававшим себя за руководство предприятия, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
46-летнему мужчине сначала поступил подозрительный звонок с фотографией учредителя фирмы в определителе номера, после чего в мессенджере пришло сообщение: "Приветствую, на работе?" Злоумышленник, представившись начальником, убедил ничего не подозревающего сотрудника перевести деньги на "техническое обслуживание", прислав поддельный договор с реквизитами физического лица.
Доверчивый работник оформил все документы и передал их в бухгалтерию, в результате чего преступники получили доступ к корпоративным средствам. Заподозрить неладное мужчину заставило лишь то, что мнимый руководитель продолжил переписку в нерабочее время вечером.
После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
10:23:28 18-08-2025
Сотрудник в не рабочее время занимался документами.. - премия будет за переработку?
16:01:07 18-08-2025
Назначайте уже таким опекунов! Люди явно недееспособны