Житель Чувашии сам сдался полицейским после неудачной попытки теракта

Молодой человек пришел к правоохранителям, после того как ему не удалось поджечь подстанцию на ж/д путях

10 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru

В Чувашии, после неудавшейся попытки поджечь трансформаторную будку на железной дороге, местный житель явился в правоохранительные органы с признанием. В отношении девятнадцатилетнего молодого человека, родом из Канаша, возбуждено уголовное дело, сообщают "Известия".

Следствие установило, что юноша пал жертвой обманщиков, которые впоследствии принудили его оказывать содействие украинским спецслужбам.

В мае 2025 года подозреваемый откликнулся на уловки злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центробанка и других государственных организаций. Они склонили его к оформлению кредитов и перечислению около ста тысяч рублей. В дальнейшем, используя шантаж, его заставили сотрудничать с украинскими спецслужбами и совершить подрывную акцию. Для приобретения составляющих для зажигательной смеси координаторы перевели молодому человеку денежные средства.