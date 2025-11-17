Житель Кузбасса сжег машину своего знакомого из-за "неправильной" музыки

Мужчину приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы

17 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Деревянный молоток / Фото: amic.ru

В Прокопьевске Кемеровской области Зенковский районный суд отправил за решетку местного жителя за поджог чужой машины. Об этом сообщил портал city-n.ru.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. В дежурную часть полиции обратился житель Прокопьевска, заявив, что кто-то поджег его автомобиль. Полицейские прибыли на место происшествия и подтвердили, что причиной пожара в Toyota Corolla действительно стал умышленный поджог.

В ходе следствия оперативники установили личность предполагаемого поджигателя и задержали его. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Прокопьевска. Он рассказал, что в какой-то из дней был в гостях у потерпевшего вместе с их общим другом. Мужчины распивали алкогольные напитки, но в один момент между ними вспыхнула ссора, так как подозреваемому не понравилась музыка хозяина квартиры.

«Фигурант преступления решил отомстить ему. Он спланировал поджог, а после совершения преступления утопил в реке одежду, канистру и другие вещественные доказательства. Однако меры конспирации не помогли ему уйти от уголовной ответственности», – рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

В результате поджога автомобиль потерпевшего сгорел дотла и восстановлению не подлежит. Сумма ущерба превысила 500 тыс. рублей.

Зенковский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Кузбассовца приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

