"Мы едем на кладбище". В Самаре женщина с мачете угрожала таксисту и требовала шансон

Пассажирку не устроил формат играющих в такси песен, в связи с чем она настоятельно потребовала его сменить

12 ноября 2025, 18:05, ИА Амител

В Самарской области полиция проводит проверку по факту информации о конфликте между таксистом и пассажиркой с мачете. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

«Поводом для проведения проверки стали видео, распространенные в социальных сетях. На них женщина выражает недовольство играющей в салоне автомобиля музыкой, но водитель никак не реагирует. Через несколько секунд она повторяет это, размахивая перед таксистом ножом-мачете», – пишет издание.

Увидев холодное оружие, водитель машины испугался и выключил свой плейлист. Далее нервная пассажирка попросила включить ей шансон, даже подсказав радиочастоту. В конце ролика женщина также указала, что она едет на кладбище.

В самарском УМВД заявили, что проверку по факту инцидента проводит отдел полиции Смышляевка ОМВД России по Волжскому району.

Пока полиция разбирается, телеграм-канал "Бегун про автомобили" пишет, что широкая общественность встала на сторону водителя такси. Они попросили не штрафовать мужчину за скинутый ремень безопасности (водитель сбросил его именно после того, как увидел мачете). Россияне считают, что автомобилист сделал это с целью быстро покинуть машину в случае дальнейшей опасности.

