"Мы едем на кладбище". В Самаре женщина с мачете угрожала таксисту и требовала шансон
Пассажирку не устроил формат играющих в такси песен, в связи с чем она настоятельно потребовала его сменить
12 ноября 2025, 18:05, ИА Амител
В Самарской области полиция проводит проверку по факту информации о конфликте между таксистом и пассажиркой с мачете. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
«Поводом для проведения проверки стали видео, распространенные в социальных сетях. На них женщина выражает недовольство играющей в салоне автомобиля музыкой, но водитель никак не реагирует. Через несколько секунд она повторяет это, размахивая перед таксистом ножом-мачете», – пишет издание.
Увидев холодное оружие, водитель машины испугался и выключил свой плейлист. Далее нервная пассажирка попросила включить ей шансон, даже подсказав радиочастоту. В конце ролика женщина также указала, что она едет на кладбище.
В самарском УМВД заявили, что проверку по факту инцидента проводит отдел полиции Смышляевка ОМВД России по Волжскому району.
Пока полиция разбирается, телеграм-канал "Бегун про автомобили" пишет, что широкая общественность встала на сторону водителя такси. Они попросили не штрафовать мужчину за скинутый ремень безопасности (водитель сбросил его именно после того, как увидел мачете). Россияне считают, что автомобилист сделал это с целью быстро покинуть машину в случае дальнейшей опасности.
Ранее в Барнауле три женщины в состоянии опьянения устроили скандал в такси и в присутствии полицейского облили пивом салон автомобиля.
может уже отстать от школьников с впн и лайками, а начать прессовать реально распоясавшееся быдло?
10:06:18 13-11-2025
Гость (18:13:05 12-11-2025) может уже отстать от школьников с впн и лайками, а начать пр... Странно. А почему нельзя совмещать пресс взрослого быдла с прессом малолетнего быдла?
18:25:51 12-11-2025
Есть женщины в самарских селеньях...
19:06:22 12-11-2025
Просунула мачете между сидений. Резко тормознул и мачете можно забирать.
21:29:31 12-11-2025
Гость (19:06:22 12-11-2025) Просунула мачете между сидений. Резко тормознул и мачете мож... НЕ садитесь за руль не ваше это. Хотяяя на пустой трассе разгонитесь 120 и резко руль до упора выверните. И можете мачете забирать.
19:45:46 12-11-2025
А на кладбище все спокойненько?
21:08:51 12-11-2025
Зря бабам и неграм вольную подписали
11:37:38 13-11-2025
Всё правильно!
Вы с чего решили то, что быдло - это женщина а не таксист. Я думаю что быдлом вполне может быть и таксист. Я уже не говорю что вообще-то, он оказывает услуги и клиент всегда прав, так что если клиенту что не нравится, то таксист прислушиваться должен, чтобы качественно оказывать эту услугу. А если ему пофигу, то пусть тогда сам себя и катает и хоть заслушается.
16:17:50 13-11-2025
Гость (11:37:38 13-11-2025) Всё правильно!Вы с чего решили то, что быдло - это женщи... Вот вы вообще не в одном случае не правы. Выбор музыки, это только в дорогих тарифах работает, это раз. Она требует поставить музыку которая не нравится водителю и соответственно будет его отвлекать от дороги провоцирую дтп. Клиент не всегда прав, особенно если он пьяное в хлам быдло, и уж точно перестает быть клиентом когда начинает требовать с применением оружия переходя в разряд шантажиста.