Житель Петербурга на радостях выстрелил с балкона, узнав пол будущего ребенка

Ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство

21 июля 2025, 13:46, ИА Амител

Пистолет / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Санкт-Петербурге задержали неоднократно судимого мужчину, который выстрелил из пистолета в воздух, сообщает в своем Telegram-канале местная полиция.

"50-летний местный житель, находясь на балконе своей квартиры, после того как узнал пол ребенка, который должен родиться у его супруги, на радостях произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета", – рассказали в ведомстве.

Стрелка доставили в отдел полиции для разбирательства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство.

Ранее житель Барнаула решил проверить меткость и выстрелил в окно торгового центра.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

10:40:45 24-07-2025

Это он пытался сохранить низкую цену на аренду жилья в своем районе

